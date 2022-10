Prodeje bytů v Praze výrazně klesly. Ceny ale zatím dolů nejdou

Stagnace cen, rozevírání cenových nůžek mezi novými a starými byty, slabá poptávka a vyhlížení alespoň mírného oživení, které by mohlo podle odborníků nastat na jaře příštího roku. Tak by se dala jednou větou popsat situace na trhu s byty i výhled na nejbližší měsíce. To ale jen za předpokladu, že tuzemskou ekonomiku nezačnou sužovat další neočekávané události, které by mohly vést k ještě výraznějšímu útlumu poptávky i výstavby.

V Praze 7 byl počátkem roku spuštěn například prodej bytů v projektu Linea Pura. | Foto: Se svolením Bau-Invest

„Trh je dnes ovlivněn faktory, které se vymykají jakékoli možné kontrole,“ říká Pavel Kliment, partner v poradenské společnosti KPMG Česká republika, a dodává, že je velmi složité za dané situace cokoli predikovat. Jedno je ale po třetím čtvrtletí roku 2022 zřejmé. Navzdory utlumené poptávce, kterou významným způsobem ovlivňují nedostupné hypotéky, se ceny nových pražských bytů na své cestě vzhůru nezastavily. Natož aby začaly klesat. A s největší pravděpodobností neklesnou ani v nadcházejících měsících. Jak totiž vyplývá z aktuální analýzy společností Trigema, Skanska a Central Group, není pro to prostor nejen kvůli výraznému zdražení prakticky všech vstupů, ale i pomalému povolování výstavby nových bytů či oslabování nabídky v důsledku odkládání projektů. Podle Petra Michálka, předsedy představenstva Skanska Residential, se však – vcelku logicky – z důvodu energetické krize začíná ve větší míře projevovat zájem lidí o energeticky úsporné bydlení. Sauny a bazény v Praze zdražují. Některým hrozí zánik, snaží se šetřit Na celém území Prahy se ve třetím čtvrtletí prodalo jen 550 nových bytů, tedy o cca 42 procent méně než ve čtvrtletí druhém. „Prodeje klesly především kvůli nedostupným hypotékám, které jsou letos zhruba třikrát dražší než před rokem, a kvůli obavám a nejistotě ohledně budoucího ekonomického vývoje. Trh se skutečně zastavil, ale je to zastavení dočasné. Lidé, kteří mají hotovost, v tuto chvíli vyčkávají, nicméně poté budou hledat bezpečnou investici, kam uložit své úspory, aby nebyly znehodnoceny inflací,“ říká Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema. Růst výrazně zpomalil Nejnovější data společností Trigema, Skanska a Central Group ukazují, že v meziročním srovnání ve třetím kvartálu letošního roku v Praze rostly jak ceny prodejní, tak nabídkové. Ke konci září se metr čtvereční nového bytu prodával v průměru za 147 884 korun, jeho průměrná nabídková cena činila 154 181 korun. V porovnání se třetím čtvrtletím roku 2021 se jedná o 17procentní, respektive 12procentní navýšení. „Ceny nových bytů v Praze sice meziročně vzrostly o necelou pětinu, ale v průběhu roku dochází k cenové stabilizaci – od konce letošního prvního čtvrtletí růst nepřekročil ani dvě procenta,” podotýká Petr Michálek. Podle něj je tedy možné očekávat, že ceny nových bytů budou v nadcházejícím období s největší pravděpodobností stagnovat a ustálí se na úrovni mezi 145 až 150 tisíci korunami za metr čtvereční. Že by však začaly klesat, čekat nelze. Ceny autoškol rostou, dvacet tisíc už není tabu Mírný pokles cen, zhruba okolo deseti procent, je ale podle odborníků pravděpodobný u starších pražských bytů. Z tohoto důvodu tak bude docházet k prohlubování rozdílu mezi cenami novostaveb a takzvaných secondhandových bytů, který bude mimo jiné odrážet vyšší kvalitativní standard a nižší energetickou náročnost bytů v nových rezidenčních projektech. Aktuálně se rozdíl v ceně mezi novým a starým bytem pohybuje mezi deseti až dvaceti procenty, výhledově by se mohlo jednat o 25 až 30 procent. Secondhandový byt v Praze se aktuálně nabízí v průměru za 125 422 korun za metr čtvereční. Nejistota na trhu nutí investory vyčkávat Na území celé metropole bylo ke konci třetího čtvrtletí na prodej 4700 nových bytů. Ve srovnání s druhým kvartálem je to sice o 13,3 procenta více, ale v dalším období je podle Dušana Kunovského, šéfa Central Group, pravděpodobný spíše pokles nabídky. Bytů se totiž stále nepovoluje dostatečné množství. Nádraží Žižkov: Na veřejné účely dají developeři přes 1,5 miliardy korun „Od ledna do srpna letošního roku v Praze dostalo povolení jen 3252 bytů. Tímto tempem by se ročně povolilo pouze kolem pěti tisíc bytů, což je zhruba polovina toho, kolik hlavní město každoročně potřebuje,“ vysvětluje Kunovský a upozorňuje, že vlivem zhoršené ekonomické situace se navíc bude na trh dostávat méně projektů. „Kvůli zdražování vstupů, dražšímu financování a obecné nejistotě na trhu totiž řada investorů své projekty pozastaví či odloží a bude s jejich uvedením vyčkávat do doby, než se situace stabilizuje,“ dodává Kunovský.

