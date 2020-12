Developerská skupina UDI, do jejíchž projektů investuje také bývalý šéf ČEZu Martin Roman, nabízí Praze, že pro ni postaví bytové domy za 38 tisíc korun za metr čtvereční. Prodejní ceny se přitom u novostaveb v hlavním městě šplhají přes 100 tisíc korun za čtvereční metr. Podmínkou této na první pohled neodolatelné nabídky je, že Praha odprodá developerovi svůj pozemek.

„My vystavíme dům za 38 tisíc korun za čtvereční metr, město si po kolaudaci objektu bude moci pozemek koupit zpět,“ vysvětlil Miloš Gregar z UDI v debatě Centra architektury a městského plánování (CAMP). Nový občanský zákoník stanoví, že stavba je součástí pozemku. Proč developer nabízí transakci odkupu a zpětného prodeje namísto toho, aby městu jednoduše nabídl, že pro něj byty za stanovenou cenu postaví?

Koupit a prodat zpět

„Odkup pozemku je právně neprůstřelná a nejjednodušší varianta. Pokud by teoreticky po povolení a výstavbě, kdy už může být vedení radnice v jiném složení a také může být jiná situace na trhu, město dům odkoupit nechtělo, tak by o nic nepřišlo, protože prostě jen prodalo pozemek za tržní cenu v soutěži,“ vysvětluje mluvčí UDI Marcela Fialková.

„Paradoxní je, že nabízíme městu možnost výstavby dostupných bytů na městských pozemcích za třetinové ceny a nikdo je nechce,“ postěžoval si majitel skupiny UDI Radek Menšík. Radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti) se v CAMPu nechtěl ke konkrétní nabídce vyjadřovat s tím, že zvažuje různé cesty k dostupnějšímu bydlení.

500 bytů ročně

Za tímto účelem letos vznikla Pražská developerská společnost, která připravuje první bytové projekty na městských pozemcích. Jak informoval radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09), nejdál přípravy pokročily v lokalitě Palmovky a na Nových Dvorech v Praze 4.

Do konce tohoto volebního období mají existovat konkrétní investiční záměry shrnující co, za kolik a kdy se na parcelách postaví. Podle Zábranského by Praha mohla do roku 2030 stavět 500 bytů ročně. „Myslím, že je to reálné. Ale jsme na začátku,“ uvedl.

Další radní Hana Marvanová (STAN) se snaží prosadit výstavbu družstevního bydlení na městských pozemcích. Zatím však u koaličních partnerů nenalezla pro svůj záměr podporu.

V pracovní verzi existuje také návrh metodiky příspěvků developerských firem, podle níž by se měly podílet zejména na budování veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, tedy třeba školek či parků. Vodítko pro soukromé investory, které připravil tým Institutu plánování a rozvoje spolu s některými městskými částmi letos v létě, zatím čeká na schválení radních.