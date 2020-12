Veřejné projednání změny územního plánu, které může ještě znamenat dílčí úpravy, lze čekat nejdřív za rok. Mezitím mohou vlastníci pozemků připravovat své projekty na základě finální verze studie. Návrh loni zpracoval Pelčák a partner architekti s Thomas Müller + Ivan Reimann Architekten ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR).

Mezi hlavní změny oproti původnímu plánu patří podle vedení metropole snížení výškové hladiny v některých částech budoucí čtvrti, důraz na zeleň a větší respekt k památkám. Studie nově zachovává objekt historické vodárny a ochraňuje budovu bývalé holešovické elektrárny s kovárnou.

Začít se má do čtyř let

„Nová městská čtvrť nabídne bydlení pro 25 tisíc obyvatel a k tomu 29 tisíc pracovních míst,“ uvedl radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Aktuální urbanistický koncept by v budoucnu mohl doznat úpravy ve dvou směrech. Vzhledem k proměnám trhu v důsledku pandemie koronaviru není jisté, zda bude optimální nyní navrhovaná podoba velkého obchodního centra.

Další změny by ještě mohly udělat na svých pozemcích dopravní podnik či Správa železnic. Dílčí změny se mohou snažit prosadit také sami developeři.

Podle šéfa IPR Ondřeje Boháče by si tím však oddálili termín realizace projektu. Pražští plánovači odhadují, že výstavba nové čtvrti by mohla začít do čtyř let.

Řešení území zahrnuje i prostor poblíž Strossmayerova náměstí, vyčleněný pro plánovanou výstavbu Vltavské filharmonie. Její podoba a proměna nejbližšího okolí včetně nábřeží by měly vzejít až z architektonické soutěže.