ÚZSVM převzal komplex Paláce Broadway do svého majetku v roce 2016 od tehdejší státní Správy železniční a dopravní cesty (nyní Správa železnic). Podle zákona úřad nejprve palác nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj podle ÚZSVM neprojevila zájem. Proto nyní úřad podle zprávy ÚZSVM hledá nového vlastníka paláce prostřednictvím transparentního výběrového řízení s elektronickou aukcí.

"Tento prodej je zcela ojedinělý i co do vyhlašované částky. Jedná se totiž o prodej s nejvyšší minimální cenou v celé historii ÚZSVM," uvedla ředitelka úřadu Arajmu. Dosud nejvyšší částku, a to 790 milionů korun, získal podle úřadu stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze. Další z nejvyšších částek přinesla dražba pražského areálu U Půjčovny, který se po 100 příhozech prodal za 355,1 milionu.

Palác Broadway leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná. Tvoří jej tři propojené trakty, ve kterých jsou kromě divadla i obchody, restaurace a kanceláře. Celkem je v komplexu podle dokumentů na webu ÚZSVM 5375 metrů čtverečních kancelářských ploch a přes 3000 metrů čtverečních obchodních ploch, včetně plochy využívané divadlem.

Unikátní investiční příležitost

Komplex vznikl v letech 1936 až 1938 jako Palác Sevastopol, jehož autory byli architekti Bohumír Kozák a Antonín Černý. Budova nejprve sloužila pro potřeby italských spořitelen a v části komplexu se nacházely i byty. V suterénu vzniklo už v roce 1938 kino, jehož prostory teď využívá muzikálové Divadlo Broadway. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům.

"Věřím, že areál Paláce Broadway brzy nalezne nového majitele, který dokáže této kulturní památce vrátit dřívější slávu a vdechnout jí nový život. Jedná se o unikátní investiční příležitost v lukrativní části Prahy,“ sdělila Arajmu.

ÚZSVM vznikl v roce 2002 a kromě správy státního majetku zastupuje Česko místo jiných organizačních složek státu v právních sporech, které se týkají majetku státu. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců.

Loni úřadu klesly příjmy meziročně o šest procent na 1,39 miliardy korun. Nejúspěšnějším pro ÚZSVM byl rok 2015, kdy z prodejů získal 1,93 miliardy. V únoru 2018 úřad spustil elektronický aukční systém, ve kterém k polovině letošního března uskutečnil 11 742 elektronických aukcí, ze kterých stát získal 960 milionů korun.