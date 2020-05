Březnové náhrady mezd. Příspěvky z Antiviru by měly mít firmy do konce týdne

Příspěvky na náhrady mezd za březen z kurzarbeitového programu Antivirus by se měly vyplatit do konce týdne. Březnové peníze by měly mít všechny firmy, které poslaly úřadu práce vyúčtování výdělků. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekla náměstkyně ministerstva práce pro zaměstnanec Kateřina Štěpánková. Podle statistiky resortu na peníze ještě čeká skoro pětina žadatelů, a to hlavně v Praze. Někteří podnikatelé si stěžují na dlouhé vyřizování i na to, že k nim už začaly chodit kontroly.

Zavřená kavárna na Palackého náměstí v centru Kutné Hory na snímku z 27. března 2020.

"Do konce tohoto týdne bychom měli mít vyplacené všechny žádosti vyúčtování, které byly za měsíc březen," uvedla náměstkyně. Podle politického náměstka ministryně práce Michala Pícla (ČSSD) se pak úředníci hned začnou zabývat žádostmi o peníze za duben, které už firmy posílají. PŘEHLEDNĚ: Venku bez roušky. Podívejte se, jaká pravidla a tresty nově platí Přečíst článek › Podle údajů ministerstva k 12. květnu peníze dostaly čtyři pětiny žadatelů z celkem 50 500, tedy asi 41 400. Pětina firem na příspěvky ještě čeká. Celkem stát za březen přispěl na náhradu mezd 377 100 pracovníků částkou zhruba 2,47 miliardy korun. On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Ministerstvo program spustilo 6. dubna v poledne. Zaměstnavatelé nejdřív podávají žádost, po které s nimi úřad práce uzavírá dohodu. Když ji obdrží a zaplatí také celé náhrady, výdělky a odvody, pošlou úředníkům vyúčtování. Po vyřízení stát dorovná stanovený podíl. Některé firmy si stěžují na to, že už vyplatily svým lidem částky za duben, od státu ale ještě nemají příspěvky za březen. Dokládají to i statistiky. Podle nich je počet poslaných vyúčtování v devíti krajích vyšší než počet firem s uzavřenou dohodou. Podle poslance ODS Petra Beitla k podnikatelům už dorazily kontroly. "Avizovali jsme, že budeme kontrolovat Antivirus potom, jakmile se začne proplácet. Snažíme se chodit do velkých firem, nikoliv obtěžovat malé, které mají největší problémy," řekl Pícl. Podle něj mají kontroly zabránit případnému zneužití peněz. Žadatel totiž nesmí dostávat jiné prostředky na podporu zaměstnanosti z veřejných zdrojů. "Může docházet k určitým podvodům… Už při předběžné kontrole vychází, že jsou žadatelé, kteří mají příspěvky i z evropských projektů. Ukazuje se, že bude potřeba zkontrolovat sto procent příjemců," řekl Pícl. Kadeřníci žádají o zrušení dvojí ochrany obličeje. Štít je rizikový, tvrdí Přečíst článek › Podle poslance Beitla se teď kontroly ale netýkají jen velkých zaměstnavatelů. "Kontroly probíhají napříč malými i velkými firmami," dodal Beitl. Stát žadatelům proplatí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku v uzavřených provozech, a to do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Při výpadku pracovníků a surovin či poklesu poptávky vyrovná pak 60 procent vyplacené náhrady, ale nejvýš do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Podle některých ekonomů je vyřizování pomoci od státu v Česku pomalé. Podle ministerstva za průtahy může vysoká chybovost žádostí. Při správném vyplnění formuláře a doručení vyúčtování trvá vyřízení v průměru šest dní, uvedl resort.

Autor: ČTK