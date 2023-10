Ten kdysi býval lázeňským areálem, kde od 20. let 19. století fungovaly lázně s léčivým pramenem Václavka. K proslulosti Houštky přispěl i atletický stadion, kde v polovině minulého století rekordy trhal legendární Emil Zátopek.

Lázeňské časy místa ležícího uprostřed středočeského dvojměstí jsou ale už dávnou minulostí. Dnes oba objekty vlastní město, které je v letech 2014 a 2015 postupně odkoupilo od Univerzity Karlovy. Hlavním záměrem radnice ovšem bylo získat objekt vysokoškolské koleje stojící v centru Brandýsa, který měl sloužit, a dnes již také slouží, jako další budova úřadu, a to především pro úředníky, kteří měli do té doby detašované pracoviště v Praze.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy si ale stanovila podmínku, že tuto budovu v centru města prodá pouze v balíku se zchátralými objekty v Houštce. Kateřina Stránská, tisková mluvčí brandýsko-boleslavské radnice, připomněla, že posléze následovaly různé snahy prodat obě lázeňské budovy soukromým majitelům či získat příhodnou dotaci.

Zdroj: Youtube

„Bohužel se to nepodařilo a budovy dál chátraly a chátraly. Nyní je posoudil statik a seznal, že budovu Slunečních lázní již zachránit nelze. Lázeňský hotel se ale ještě opravit dá, a tak si město nechá vypracovat studii využití celého houšteckého lesoparku a podle ní se rozhodne, co dál. Každopádně Sluneční lázně půjdou k zemi. Z lázeňského hotelu by pak mohly být například startovací byty,” přiblížila osud areálu

Rozlučka se Slunečními lázněmi, které kdysi bývaly chloubou města a k jejichž zkáze velkým dílem přispěly i povodně na Labi, v Houštce proběhla v první polovině června. Na akci, která byla doplněna výstavou věnovanou nejen Slunečním lázním, pod jejichž návrhem je podepsán architekt Jan Kotěra, dorazily stovky lidí.

Obnova okolí zámku spěje do finále

Zatímco v Houštce půjde část historie města k zemi, velký kus území obklopujícího renesanční zámek v Brandýse se dočkal obnovy. Ke konci se totiž chýlí revitalizace předzámeckého prostoru zvaného Plantáž, kdy slavnostní předání díla proběhne již 7. července.

„Vznikly zde nové mlatové cestičky, vysazeny byly stromy i okrasné květiny a v konturách bývalých hospodářských stavení, která tu kdysi stála, byla vybudována hřiště. Instalovány byly lavičky a sedět se dá i na obrysových zdech bývalých hospodářských stavení,“ sdělila Kateřina Stránská a zdůraznila, že zrestaurována byla také pískovcová kašna, která byla do provozu uvedena již v první polovině června.

„Podle Víta Rejthara, kastelána zámku, jsme ale o krok dál než naši předkové – kašna prý totiž dříve sloužila spíš jako pítko pro koně, nikoli jako okrasný prvek,” podotkla mluvčí a dodala, že do zámeckého předprostoru přibude ještě poeziomat a další vodní prvky.

Zdroj: Youtube

Reminiscenční obnova zámeckého skleníku v zahradách Na Valech, které zámek lemují ze západní strany, se ale podle Stránské oproti původnímu plánu protáhne asi o měsíc. Hotovo by tedy mělo být do konce července.

„Obnoveny byly obvodové zdi původních skleníků, v nichž Ludvík Salvátor Toskánský pěstoval kupříkladu citrusy, instalována byla prosklená střecha a nyní se pracuje na dobudování interiéru. Objekt ale nebude sloužit svému původnímu účelu, půjde o další místo určené pro pořádání komorních kulturních akcí na brandýském zámku,” vysvětlila Stránská.

V plánu je také výstavba altánu na bastionu. Městu se podařilo získat krajskou dotaci a nyní se připravuje soutěž na zhotovitele.

„Určitě ale nechceme, aby realizace zasáhla do zimních měsíců. Buď tedy vypíšeme soutěž ještě letos v létě s termínem dokončení na podzim, nebo vše posuneme na jaro roku 2024. Každopádně deadline pro splnění dotačních podmínek je konec roku 2024 a v tu dobu už altán stát musí,” dodala Stránská.