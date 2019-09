Nejslavnější pražské obchodní domy z éry socialismu už léta marně hledají svoji novou tvář. Nejlépe je na tom aktuálně Kotva na Náměstí Republiky, kde zůstává volná jen menší část obchodních ploch. V Máji a Bílé Labuti dnes zejí prázdnotou celá podlaží.

Aktuálně chystané přestavby nejsou prvním pokusem, jak srovnat krok s moderními nákupními centry a pasážemi. Velké módní řetězce totiž dávají přednost osvědčeným konceptům ze zahraničí, v nichž si pronajímají samostatné obchodní jednotky.

Přitáhnout do Prahy některou ze zavedených sítí klasických obchodních domů s otevřenými podlažími, jako jsou třeba v Německu Galeria Kaufhof nebo Karstadt, se zatím žádnému z realitních investorů nepovedlo.

Zhruba před deseti lety už investovali do proměny stovky milionů tehdejší majitel Kotvy irská společnost Markland nebo britský řetězec Tesco, který byl předchozím vlastníkem Máje.

Se zahraničními poradci

Současný majitel Kotvy, společnost Pražská správa nemovitostí (PSN), chystá rekonstrukci za miliardy korun. Začít by měla už v příštím roce. „Na přípravě nového konceptu jsme spolupracovali se zahraničním týmem poradců, kteří mají zkušenosti z obchodních domů jako Selfridges v Londýně nebo CUM a Cvetnoj v Moskvě. Plánujeme, že v Kotvě umístíme více než 800 značek. Domluveni jsme už zhruba s polovinou z nich,“ představil ambiciózní plán ředitel obchodního domu Marek Vavřina. Zatím však PSN hledá finančního partnera, který by se s ní do nákladné modernizace pustil.

Na rozdíl od jejích menších „sourozenců“ drží image Kotvy alespoň módní concept Store Bibloo, zahrnující několik převážně dražších světových značek oblečení a obuvi. Díky nim občas Kotva hostí i módní přehlídky a podobné společenské akce. Bibloo je však hlavně e-shop a jeho většinovým majitelem je právě vlastník Kotvy, realitní magnát Václav Skala.

MÍísto umělců laciný výprodej

Také Máj na Národní je od letoška v rukou původem českých investorů. Skupina Amádeus Real ohlásila na letošní červen otevření takzvaného Pop Upu Máj, v duchu současných trendů na evropském trhu. Kromě suterénu, kde zůstává supermarket, a přízemí s kavárnou a drogerií nabídla zbývající plochy ke krátkodobému pronájmu.

Zájemci měli být zajímaví sezonní prodejci, začínající obchodníci či umělci. Skutečnost je zatím taková, že část přízemí okupují laciné výprodeje, v části prvního patra je řetězec Sportisimo a zbytek ploch zeje prázdnotou. Pop Up by měl fungovat zhruba do konce příštího roku, než začne zásadní rekonstrukce této památkově chráněné budovy ze 70. let minulého století.

S lacinými stánkovými výprodeji a vyprázdněnými plochami má letitou zkušenost funkcionalistická budova Bílá Labuť Na Poříčí. Jedinou novinkou z uplynulých let je tady supermarket Lidl v suterénu. Také tuzemský majitel objektu, společnost Transakta, oznámil v minulých týdnech rekonstrukci celého objektu za stovky milionů korun.