Instalace terminálů do jednotlivých stanic potrvá do konce prázdnin. Terminály jsou náhradou za nefunkční validátory zrušené Opencard.

„Po zrušení Opencard a zavedení PID Lítačky dostáváme od cestujících řadu podnětů, ve kterých nás žádají o možnost jednoduše a pohodlně ověřit platnost zakoupených časových kuponů přímo v pražské MHD. S našim plánem rozšířit bezkontaktní terminály také do metra, na stojany po Opencard, se řešení přímo nabízelo. Proto jsme se je rozhodli vybavit i touto novou službou,“ uvedl šéf DPP Petr Witowski.

Bezkontaktní terminály na stojanech po Opencard budou do konce ledna 2020 fungovat v testovacím režimu. Do konce prázdnin budou osazeny do všech stanic kromě Bořislavky, Petřin a Nemocnice Motol, kde byly validátory Opencard součástí nástěnné mozaiky. Během testovacího provozu doplní DPP bezkontaktní terminály i do zmiňovaných třech stanic metra A.

Největší využití je na linkách 22, 9 a 17

Oranžovými bezkontaktními terminály na nákup jízdenek už DPP opatřil všechny pražské tramvaje, stalo se tak letos na jaře. Do konce září chce podnik vypsat výběrové řízení na dodavatele bezkontaktních terminálů i do všech autobusů. Osadit je plánuje v průběhu příštího roku. Jízdenku z takového terminálu už není třeba znovu označovat.

Ve všech pražských tramvajích byly terminály spuštěny do ostrého provozu letos 26. dubna. Do konce června, si jejich prostřednictvím cestující zakoupili 433 tisíc jízdenek za 13 milionů korun. Největší využití mají terminály na linkách 22, 9 a 17. Kromě bezkontaktních terminálů jsou v některých stanicích metra i jízdenkové automaty s možností platby kartou. DPP plánuje těmito automaty vybavit každou stanici metra do konce příštího roku.