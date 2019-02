Škoda Transportation předala Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) poslední ze série 250 kusů nových nízkopodlažních tramvají ForCity Alfa. Tramvaje, které výrazně proměnily cestování po Praze, jsou současně i připomínkou způsobu soutěžení v minulosti: v tendru byla Škoda jediná.

Tramvaj ForCity Alfa Praha je první sériově vyráběnou 100% nízkopodlažní tramvají s otočnými podvozky na světě a jako první má také unikátní pohon s bezpřevodovkovými motory s permanentními magnety pohánějícími všechna kola čtyř beznápravových podvozků. Umístění podvozků pod přechodovými měchy a pod konci vozidla umožňuje maximální variabilitu v uspořádání interiéru.

Škoda tramvaj představila poprvé v dubnu 2008. „Je to již téměř deset let, co v Praze vyjela první červeno-stříbrná, nízkopodlažní tramvaj s nadčasovým designem ze Škodovky. Naše vozidla za tu dobu úspěšně završila více než padesát milionů ujetých kilometrů v provozu s cestujícími. Tramvaje z rodiny ForCity jsou kvalitní a je o ně zájem, o čemž svědčí loňské objednávky až 176 tramvají ForCity Smart pro Ostravu, Plzeň a především pro tři německá města Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Škoda Transportation Petr Brzezina.

Dnes jsme převzali jubilejní 250. tramvaj ? ForCity Alfa s evidenčním číslem 9450, čímž jsme završili klíčový dlouhodobý kontrakt dodávky nových tramvají typu 15T.



Více na ➡️ https://t.co/2dPaiC0hb0 pic.twitter.com/KG4CgLAmaS — DPP (@DPPOficialni) February 5, 2019

„První tramvaj byla pražskému dopravnímu podniku předána 28.1.2011. Jubilejní stá byla předána v roce 2014 a dvoustá v novém designu v roce 2017,“ doplňuje manažer projektu ze Škody Transportation Radek Elhota.

Tramvaje se od sebe liší, za dob primátorování Tomáše Hudečka (dříve TOP 09) došlo ke změně smlouvy uzavřené v éře Pavla Béma (dříve ODS) a DPP si vymínil výbavu navíc. Upravena byla přední maska vozu, do tramvají se začala montovat klimatizace a ke změně došlo u sedaček. Místo dřevěných začala Škoda osazovat interiér plastovými sedačkami, do tramvají dosadila wi-fi. Původní a nový design je lehce k rozeznání na čele vozidel, kde byla výrazně upravena barevnost, například střední díl čela vozu a rám čelního okna jsou nově žlutooranžové.

DPP teď řeší klimatizace

Nepůjde ale o poslední zakázku týkající se této tramvaje. DPP řeší instalaci klimatizace do 124 tramvají z první série, zatím však k zakázce za 400 milionů korun nemá potřebné souhlasy dozorčí rady. „Asi před rokem jsme dostali cenu od Škody, která činila zhruba 3,5 milionu korun za jednu klimatizaci. Celkově šlo asi o 422 milionů korun. Ale aby si pod tím někdo nepředstavoval, že se za tak velké peníze dá pouze nějaká bedna na střechu. Je to významný zásah do konstrukce tramvaje. Vedeme i cenová jednání v této oblasti,“ řekl v rozhovoru pro Pražský deník nový generální ředitel DPP Petr Witowski.

Provoz tramvají nebyl bez problémů: nejprve se potýkal DPP s problémy u brzd, později rychlému opotřebování kol. DPP loni bojoval i s vysokým počtem odstavených tramvají 15 T kvůli opravám i běžnému servisu, v létě nejezdilo přes 50 vozů. Podle Witowskeho došlo v posledních měsících k výraznému snížení počtu opravovaných vozů.

ForCity jsou nejdražší v Evropě

DPP se rozhodl pořídit nové tramvaje v roce 2005 za dob vládnutí Pavla Béma na pražském magistrátu. V soutěži nakonec byla Škoda Transportation jediná, ostatní zájemce výběrová komise vyřadila. DPP tehdy požadoval jen dva měsíce na podání nabídek. Případ řešil antimonopolní úřad, který dal za pravdu DPP. Proti bojovala především společnost Inekon, která poukázala i na propojení se společností VÚKV patřící do Škoda Holding. S ní DPP zakázku na tramvaje konzultoval. I když soud dal později za pravdu námitkám Inekonu, na smlouvě pro Škodu to již nic nezměnilo.

Způsob, jakým Škoda k zakázce přišla, byl pozoruhodný i z jiných důvodů. DPP chtěl najisto v soutěži jen 20 tramvají, na dalších 230 byla opce. „Velcí výrobci, mezi nimi například Siemens, který loni i kvůli nedostatku domácích zakázek zavřel svůj pražský závod, nechtěli riskovat, protože při sérii 20 kusů nemohli nabídnout přijatelnou cenu. Vítězná plzeňská Škoda Transportation ovšem opci na dalších 230 vozů získala okamžitě při podpisu smluv – tři roky předtím, než byla tramvaj alespoň na papíře,“ popsaly tehdy soutěž Hospodářské noviny. Server aktualne.cz v roce 2011 srovnal ceny tramvají pro Prahu se zakázkami jiných velkých dopravních podniků v Evropě v přepočtu za metr čtvereční. ForCity ze srovnání vyšly jako nejdražší tramvaje.