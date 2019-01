Banky zrychlují zasílání plateb do ostatních bank

Klienti ČSOB, Ery a Poštovní spořitelny mohou od května využít zrychleného zasílání plateb v rámci internetového bankovnictví i smartbankingu, a to i při odesílání finančních prostředků do jiných bank. Díky změně podmínek České národní banky pro provádění platebního styku budou platební příkazy vyřízeny ještě v ten samý den i u tuzemských plateb do jiných bankovních ústavů.

Česká národní banka v Praze. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Pokud klient provede platbu dopoledne, příjemce ji obdrží ještě ten samý den. Přibližně polovina plateb je dnes připsána na účet příjemce v jiné bance v ten stejný den. „Platby mezi účty ČSOB probíhají v rámci několika minut již delší dobu. Díky změnám pro provádění platebního styku, které ČNB zavedla 1. ledna 2017, jsme mohli našim klientům umožnit zpracování plateb do jiných bank v řádu několika málo hodin, přičemž tuto novinku nabízíme všem našim klientům z oblasti retailu, malých i středních podniků a také korporátu," uvedl Tomáš Koníček z ČSOB. Platba se připíše na účet u jiné banky během jednoho dne v případě, že je zadána na obchodním místě ČSOB do 11 hodin či v elektronickém bankovnictví nebo SmartBankingu do 12 hodin. „Tuto novou službu jistě ocení všichni klienti, kteří se dostanou do situace, kdy potřebují peníze odeslat i přijmout ještě v ten samý den, aby se například vyhnuli nepříjemnému penále za zpožděnou platbu," dodal Koníček.

