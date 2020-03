ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Nikdo se však nemusí obávat, že se půjčováním aut bude šířit nákaza Covid-19. Všechna auta prochází kompletní dezinfekcí v ozonové čističce v Holešovicích.

Stanice má kapacitu 10 aut za hodinu, pracuje v ní speciální tým, který má k dispozici ozonové generátory, dezinfekční spreje a dezinfekční mýdlo.

Kromě kontaktních ploch uvnitř a zvenčí se čistí i vnitřní cirkulační obvod. Projekt vznikl v rámci iniciativy #SkodaAutopomaha.

„Preventivní speciální stanice splňuje přísná kritéria pro maximální čistotu vozů a hygienickou nezávadnost převáženého příslušenství,“ uvedl ředitel HoppyGo Robin Švaříček.

„Budeme rádi, když se do této iniciativy zapojí co nejvíce uživatelů, kteří budou ochotni zapůjčit dobrovolníkům vlastní vozy. V současné době evidujeme velké množství podnětů k tomu, jak by se mohli členové naší komunity zapojit,“ dodává Švaříček.

Vydezinfikovaná auta jsou pak distribuována desítce organizací, využívají je také některá města a obce, například magistrát města Brna. Své uplatnění zatím takto našla už stovka vozů, majitelé mohou své auto půjčit na libovolně dlouhou dobu. Flotilu svých vozů poskytl například studentský carsharing Uniqway či BeRider.

Například nezisková organizace ADRA dostala k dispozici 10 aut. „Tyto automobily využíváme buď přímo k nákupům a dovážkám potravin, léků či ochranných pomůcek pro potřebné seniory, kteří se nám ozývají, nebo k organizaci našich dalších aktivit, například ve spolupráci s nemocnicemi či zařízeními sociálních služeb,“ uvedla koordinátorka dobrovolnických aktivit ADRA Dagmar Hoferková.