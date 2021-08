Ve vedení radnice byli dosud Piráti, ODS, hnutí ANO a aliance TOP 09 / STAN. Každý ze subjektů vyslal svého zástupce do správní rady společnosti AR Delta, která má na starost právě výstavbu zimního sportoviště u základní školy Ke Kateřinkám.

Soukromý investor drží ve firmě 50 procent akcií a ve správní radě tak má rovněž čtyři místa. Po rezignaci tří politiků a jednoho „byznysmena“ se ale celý orgán „smrskl“ na poloviční počet členů.

Dohoda přinesla komplikace

Dosavadní předseda správní rady a místostarosta Prahy 11 Martin Sedeke (ODS) zdůvodnil své odstoupení pochybnostmi o výběru stavební firmy, která má „ledovou arénu“ dostavit. S její stavbou na městských pozemcích už totiž začala společnost Syner v roce 2019. Tehdy měl projekt financovat výhradně soukromý investor, což ale změnila následná dohoda o založení společného podniku a rozdělení nákladů rovným dílem mezi něj a městskou část. Ta se kvůli tomu zadlužila jak u magistrátu, tak u banky.

Místostarosta Sedeke kritizuje mimo jiné to, že před nedávným podepsáním smluv o úvěru a dostavbě nebyly zhotoveny prováděcí dokumentace a položkový rozpočet a nebyla ověřená výhodnost nabídky dříve vybrané stavební firmy. Starosta Jiří Dohnal oponuje argumentem, že společný podnik posvětilo loni v lednu zastupitelstvo už s vědomím kontraktu mezi AR Delta a Synerem. „Schválil se tehdy vstup do rozjetého projektu. Členové správní rady ale následně zvyšovali své požadavky,“ tvrdí Dohnal, podle kterého má dostavba nadále jednoznačnou podporu jak Pirátů, tak TOP 09 / STAN.

Opatrnost je na místě

„Dokud nebudeme mít jasné odpovědi na naše otázky, nebudeme prozatím hlasovat pro žádné další tisky spojené s tímto projektem,“ uvedl místostarosta Ondřej Prokop (ANO). Ten si nechal k projektu zpracovat právní posudek a až po jeho dokončení v řádu týdnů prý bude schopen k němu zaujmout nějaké stanovisko. Důvodů k pochybnostem o důvěryhodnosti druhého akcionáře je podle něj řada.

„Nechtěli jsme jít přes zákon o veřejných zakázkách. Tím by se vše hodně zpomalilo. Žádali jsme jen poptávkové řízení, které by ověřilo cenu dohodnutou se stavební firmou. Navzdory slibům k tomu dosud nedošlo. Protistrana nás navíc ani neinformovala, že do ní vstoupil nový silný investor,“ řekl Pražskému deníku Prokop, kterému se nelíbí ani podmínka, že by radnice dotovala provoz areálu, pokud by nebyl ziskový. „Opatrnost je podle mě v tuto chvíli na místě. Areál je srdcovým projektem starosty a někdy mám pocit, že příliš nebere v potaz možná majetkoprávní rizika,“ upozornil Prokop.

Zakonzervované staveniště stojí peníze

Původní cenový odhad stavby byl 120 milionů korun. Částka postupně narostla na současných 190 milionů, což je podle Ondřeje Prokopa k dnešním poměrům asi adekvátní. „Naopak před rokem jsem považoval tuto sumu za přemrštěnou. Je třeba ale ještě vyjasnit platbu za některé technologie typu vstupních turniketů, které nemusí být v cenové kalkulaci zahrnuté,“ dodal radní.

Starosta má za to, že pokračování stavby teď nic nebrání v cestě a správní rada by teoreticky mohla fungovat v polovičním počtu. „Stanovy na tuto otázku neodpovídají úplně jasně. V případě sporu by asi musel rozhodnout soud. Naši političtí partneři mohou projekt sabotovat přes nové usnesení zastupitelstva. Druhý akcionář už dal najevo, že by na to reagoval žalobou,“ řekl k dalším možným scénářům Dohnal, podle kterého „Jižní Město zimní halu potřebuje, čeká na ni 40 let a přerušení rozestavěné stavby nedává smysl“. Staveniště je dnes zakonzervované, což městskou část stojí 400 tisíc korun měsíčně.

Opoziční a ve volbách vítězné Hnutí pro Prahu 11 zapojení radnice do projektu kritizovalo už dříve. „Je to sebevražedný podnik pro Prahu 11. Pro městskou část je to nevýhodné, protože se zadluží," řekl na zasedání zastupitelstva v lednu 2020 zastupitel hnutí Ladislav Kos st.

Sportoviště by podle plánů mělo ročně využít asi 170 tisíc lidí. Ve větší hale má být kluziště pro veřejné bruslení či hokej. V menší hale jsou navrženy čtyři dráhy pro curling. Ve středním traktu budou šatny a posilovna, počítá se také s restaurací.