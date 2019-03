„Naším cílem je co nejlépe navázat na stávající zástavbu města a zároveň dosáhnout architektonické různorodosti,“ uvedl Hynek Klajmon, šéf developmentu Sekyra Group. Podél Rohanského nábřeží by kvůli hlukové cloně měly stát kancelářské budovy, za nimi pak směrem k řece a cyklostezce vyrostou bytové domy.

Druhá etapa naváže na rezidenční projekt Port Karolína

Na konečné podobě druhé etapy Rohan City budou kromě vítězného Schindler Seko architekti pracovat také ateliéry, které skončily na dalších čtyřech místech. Například návrh studia Loxia zaujal porotu odvážným nápadem učinit dominantním prvkem celé této etapy právě Rohanský most. „Pod mostní konstrukcí by vznikl velký veřejný prostor,“ vysvětlil šéf developmentu Sekyra Group Hynek Klajmon.

Také Schindler Seko architekti pojali most pro automobilovou i tramvajovou dopravu, který má vést v prodloužení ulice Urxova, jako příležitost pro vznik bulváru kolmého na dopravní tepnu Rohanského nábřeží. „Počítáme ale i s variantou, že most třeba ještě příštích deset let nebude,“ podotkl Leoš Anderle, ředitel Sekyra Group.

Druhá etapa Rohan City leží nejblíž k centru města a naváže na rezidenční projekt Port Karolína, který aktuálně staví společnost Skanska Reality. Z druhé strany k ní bude přiléhat park, sevřený mezi první a druhou etapou Rohan City.

Sekyra Group představila první fázi projektu loni na podzim, kdy pražští radní schválili urbanistickou studii výstavby na Rohanském ostrově, jejímž autorem je studio Pavel Hnilička Architekti. Jako první mají vyrůst dvě bytové a dvě administrativní budovy naproti Invalidovně.

Projekt má podporu vedení města

Druhá etapa zatím pevné obrysy nemá. „Orientačně počítáme se 400 byty a 20 tisíci metry čtverečními kanceláří plus obchodními plochami v parteru,“ sdělil Anderle. Podle něho by zhruba za půl roku mohly vítězné ateliéry dát dohromady studii s konkrétnější podobou. Nejméně tři roky pak potrvá povolovací proces a teprve poté se developer pustí do výstavby. Projekt má nicméně podporu vedení města. „Urbanismus, architektura i dopravní řešení tady jdou ruku v ruce,“ ujišťuje radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

Radní pro dopravu Adam Scheinherr (Piráti) upřesnil, že se aktuálně prověřují tři varianty Rohanského mostu, a to kvůli jeho podobě na holešovické straně. „Pak bychom chtěli vyhlásit nejspíš vyzvanou architektonickou soutěž,“ dodal Scheinherr.