Další odliv mozků z Čech. Kromě lékařů, kteří již nyní chybí v řadě nemocnic, zřejmě budou ze země do zahraničí odcházet také kvalifikovaní zaměstnanci – inženýři, technici a další důležití odborníci. Kvůli příliš vysokým daním. Přitom zkušené profesionály firmy usilovně a často neúspěšně shánějí již dnes.

Tak vypadá podle Deníkem oslovených analytiků naše budoucnost v případě, že se sociálním demokratům podaří realizovat jejich plánované daňové změny. Premiér Bohuslav Sobotka hodlá v podzimních sněmovních volbách "lovit" voliče nižších příjmových skupin na čtyři různé sazby pro daň z příjmu fyzických osob. Růst by měla s výší výdělků. Podle vedení sociální demokracie by tak daně měly klesnout více než 90 procentům zaměstnanců. Pro firmy ČSSD navrhuje rovněž progresivní zdanění. Nyní jsou firmy zdaněny jednotnou 19procentní sazbou, u příjmů fyzických osob je jednotná sazba 15 procent.

"Tohle je krok, který by znehybnil českou ekonomiku v tom smyslu, že by z ní udělal permanentní montovnu. Zvýhodnil by práce, které jsou typicky montážní, typicky nekvalifikované a typicky přinášející malou hodnotu. Tím pádem by se zarazily veškeré naděje, že by tato ekonomika někdy dospěla do podoby vyspělého západu," řekl ekonom Pavel Kohout.

Podle analytika České spořitelny Petra Zahradníka by realizace Sobotkových plánů znamenala likvidaci posledního pilíře reforem pravicových vlád po roce 2006 poté, co nynější vládní koalice "zadupala do země" reformy zdravotnictví a penzí. "Myslím si, že potřebujeme systém, který motivuje k práci, a nikoli aby pracovní sílu zdražoval," uvedl Zahradník a připomněl zdejší vysokou míru odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Investoři podle něj navíc nízké daňové sazby považují za velkou výhodu a z tohoto pohledu vnímají Česko v evropském srovnání velmi pozitivně. Potvrzuje to podle něj třeba loňské zlepšení postavení země v žebříčku Doing Business Světové banky na 27. příčku z předloňského 36. místa. "Bylo by to podkopání předností, které máme, položené na oltář velmi plochých argumentů momentálního naplňování rozpočtu," míní Zahradník.

Ztížení už tak komplikovaného daňového systému by změna přinesla podle Jiřího Žežulky, daňového experta skupiny Apogeo. Odborník, který byl dříve šéfem daňové správy, navíc očekává více daňových úniků na přímých daních. "Takto nastavený daňový systém totiž bude motivovat určitou skupinu osob, aby se vyhnula vyšší sazbě daně," vysvětlil Žežulka.

Kriticky hodnotí záměry sociálních demokratů také Jiří Nekovář ze společnosti Euro – Trend. "Je to samozřejmě politický krok, který nadbíhá skupině lidí, která má menší příjmy. Rozhodně ale do České republiky nepřitáhne vzdělané lidi, bude je to spíš vyhánět, což je přesně opačný trend, než by měl být," míní.

Sociální demokraté sice podle Nekováře jednoznačně cílí na nízkopříjmové skupiny voličů, přesto podle něj nemusí ani u nich být tak úspěšní, jak by si přáli. "Starší lidé sice třeba zjistí, že jim to přinese pětistovku měsíčně. Ale také mohou zjistit, že to jejich úspěšnému synovi nebo vnukovi přinese měsíční ztráty v desítkách tisíc," dodal.

