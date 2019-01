Praha - Americká internetová firma Amazon chce letos ve své pražské pobočce vytvořit 180 nových pracovních míst. V současné době zde zaměstnává 150 lidí. Noví zaměstnanci mají vytvořit tým specialistů informačních systémů. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

„Cílem Amazonu je vytvořit toto nové oddělení specialistů informačních systémů co nejdříve. První zaměstnanci by měli nastoupit v průběhu dubna, další potom v následujících týdnech a měsících," uvedl mluvčí Amazonu v ČR Karel Taschner. Firma by tak v pražské kanceláři měla mít 330 lidí.

Pobočka v Praze je v současnosti rozdělena do pěti týmů. Ty mají na starosti IT podporu, služby v oblasti lidských zdrojů, vyhledávání a nábor talentů a podporu fungování distribučních center Amazonu v ČR a Polsku.

„Jako součást našich globálních operací bude pražský tým zdrojem služeb našim zákazníkům po celém světě. Praha nám nabízí možnost vybírat nové posily mezi těmi nejtalentovaněj­šími, nejkvalifikova­nějšími a nejprofesionál­nějšími lidmi v Evropě," dodal ředitel celosvětového provozu divize TRMS Dave Rockett.

První členové přibydou v dubnu

Amazon již zahájil náborový proces odborníků, určených nejen na klíčové manažerské pozice, ale také na pozice kontrolorů kvality a specialistů zajišťujících provoz na každodenní bázi. První členové nového pražského týmu by měli přibýt v dubnu. Úspěšní kandidáti na nabízené pozice musejí plynně hovořit anglicky a k tomu německy, francouzsky či italsky.

V loňském roce Amazon vytvořil v České republice 1800 nových pracovních míst a od roku 2013 v ČR investoval již přes 100 milionů eur. Amazon v ČR v roce 2013 otevřel v Dobrovízi centrum vráceného zboží a od loňského června v Praze funguje česká kancelář firmy. V září společnost v Dobrovízi spustila provoz svého prvního českého distribučního centra.

Firma původně chtěla postavit distribuční centrum v Brně, od tohoto záměru ale ustoupila. Nové centrum vraceného zboží by pak mělo vyrůst v Horních Počernicích a zaměstnat 3000 lidí. Obec s tímto záměrem nesouhlasí.

