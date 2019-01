Praha /ROZHOVOR/ - Možná by se dalo říci, že už se v čestlickém akvaparku nedá nic vymyslet. Opak je ale pravdou. Generální ředitel Aquapalace Čestlice Radek Steinhaizl totiž tvrdí, že nelze usnout na vavřínech. Ta slova o vavřínech zní poprávu.

Generální ředitel Aquapalace Čestlice Radek Steinhaizl. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Vloni do vodního světa zavítalo více jak 830 tisíc návštěvníků, což je téměř stejný počet jako v roce 2012. Další tisíce pak prošly do fitcentra, do saunového světa, na masáže.

Právě s Radkem Steinheizlem jsme si povídali o celém areálu. O tom, s čím v poslední době přišli a o tom, co pro návštěvníky chystají.

Je možné pořád dokola vymýšlet nové atrakce, nová zpestření?

Možné to je. A ve své podstatě je to nutné. Každá atrakce má svoji takzvanou životnost. Tedy po počátečním projektu a realizaci nastává čas, kdy se atrakce dostává do podvědomí, pak přijde čas jejího největšího rozmachu, obliby, pak se to ustálí a může přijít pomalý útlum zájmu. A to je signál, přijít s něčím novým.

Projděme si jednotlivé části areálu. Začněme tím, na co narazíme při vstupu nejdříve. Tedy fitcentrum.

Předně zopakuji, že rozlohou jsme unikátní fitko. U nás jak v kardiozóně, tak v samotné posilovací části má každý dostatek prostoru, nikdo se nikde netlačí. Připravujeme multifunkční kostku, kde je vše založené na cvičení za pomoci váhy vlastního těla. Tohle cvičení je vhodné jak pro individuální cvičení, tak pro skupinové tréninky pod dohledem trenéra. Kostka, která už je instalovaná a je nepřehlédnutelná, je ocelová konstrukce o rozměrech dva a půl krát tři metry, má různé úchyty, háky, závěsy, cvičíte vlastním tělem. Je to součást našich kruhových tréninků, které jsme rozjeli na podzim a které jsou velmi žádané.

Všiml jsem si, že také nabízíte diagnostiku těla.

Přesně tak, to je novinka - za pomoci přístroje In body se uskuteční úvodní diagnostika. Pár minut strávíte na přístroji, následně dojde k vyhodnocení zjištěných hodnot a poté vás čeká konzultace s odborníkem. Na základě poměrů svaloviny, vody i tuků vám nabídneme tréninkový plán jak pro celé tělo, tak pro problematické partie, je tu možnost sestavení jídelníčku a samozřejmě po čase i kontrolní měření. Šíře našich doporučení už závisí na vašich představách.

Pojďme do saun.

Ještě k fitku, nabízíme možnost zapůjčení tabletů, tedy přenosných počítačů, při tréninku si tak můžete pustit filmy, písničky.

Jaký je zájem?

Je to opravdová novinka, kterou zkoušíme. Věřím, že se osvědčí.

Takže sauny.

Dokončili jsme redesign malé finské sauny, její interiér je nyní v republice unikátní. Ustoupili jsme totiž od kombinace všech možných dřev a vytvořili jsme ji jako březový háj. Připravujeme redesigny dvou odpočíváren.

Předpokládám, že saunové ceremoniály neomezujete a nabízíte je stále.

Ano, je o ně veliký zájem. Velkým hitem se stala čtvrteční a sobotní saunování při svíčkách. Také jsme zavedli na podzim saunové venkovní ceremoniály ve srubu. A zavedli jsme ceremoniály se světelnou a zvukovou aparaturou, kdy kromě rozviřování esencí doplňuje atmosféru saunér uměleckým vystoupením.

Tancem?

Ano, třeba na téma Anděl a ďábel. Očekávám, že velkým trhákem bude i ceremoniál, kdy saunér metličkuje záda návštěvníka a do toho zní ruské melodie - Kaťuša a Kalinka.

Říkáte tedy, že to je tak trochu nový český saunovací fenomén?

O ceremoniály je tak obrovský zájem, že dokonce musíme někdy návštěvníka odmítnout a objednat ho na jinou konkrétní hodinu. I proto máme sauny otevřené až do 23 hodin.

Vodní svět - i tady chystáte vylepšení? Novinky?

Určitě, o některých ale nebudu zatím nic prozrazovat, jsou ve fázi příprav a dokončení smluv. Prozradit ale mohu, že připravujeme do Paláce pokladů speciální laserovou show, kde nad bazénem bude největší vodní clona v republice. Bude mít rozměry dvanáct krát osm metrů a budou se na ni odehrávat patnáctiminutové projekce. To otevřeme v březnu.

Co nějaký nový tobogán?

I v této části přijdou novinky. Ale ani tady nebudu prozrazovat. V každém případě s novinkami přijdeme ještě před letními prázdninami.

Novinky se dotknou i lázní, myslím tím masážních procedur?

Struktura zůstává stejná, pro určitá období budeme mít k dispozici speciální kosmetické přístroje na ošetření pokožky. Začaly jsme ale nabízet dětské masáže a je o ně obrovský zájem. Využívají je především maminky, které tak mohou rovněž v této části v klidu využít našich služeb.

Vy hodně cestujete, sledujete konkurenční prostředí. Máte nasbírané nápady, které by bylo možné uvést v Praze do života?

Nápadů by bylo dost, některé projekty máme rozpracované, ale vše je odvislé od peněz a prostoru. Máme takzvaně zásobník deseti velkých investic zaměřených pro určité věkové skupiny lidí, ale jsou to velké investice. Máme třeba vizi speciálního dětského pavilonu, rozšíření saunového světa. Bohužel, nejde vše hned a ani to nechceme.

Stejně jako vy vyjíždíte za poznáním do okolních zemí, zejména Německa a Rakouska. Přijíždějí k vám na pozorování i zástupci zahraničních akvaparků. Co tu oceňují?

Především kvalitu služeb, za kterou se opravdu nemusíme stydět. Oceňují čistotu technologie pod bazény a způsob, jakým vše udržujeme. No jezdí se k nám inspirovat na zmíněné saunové ceremoniály, které máme na špičkové úrovni. Naše plus je deset toboganových atrakcí.

Jak jste odstartovali nový rok?

I díky počasí, kdy na horách je málo sněhu, velice dobře. Věřím, že to ale není jen mírnou zimou, ale tím, že prostě se k nám lidé těší, protože tu najdou oddech a zábavu pro celou rodinu.