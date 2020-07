„Praha a její centrum je ekonomicky nejpostiženější oblastí v zemi, kvůli absenci turistů hrozí kolaps mnoha firem a degradace centra metropole,“ říká předseda spolku a ředitel hotelu Alcron Michal Chour.

Spolek má zatím díky analytikům z firem Cushman & Wakefield a Grant Thornton odhady škod, které hotelům a restauracím v Praze virus způsobil: propad tržeb až o 50 %, pokles počtu hostů až o 70 %, 36 000 pracovních míst v ohrožení, škody do roku 2024 až 200 miliard korun. S právními záležitostmi spolku pomáhá právní kancelář Havel & Partners.

Regulace Airbnb a movití návštěvníci

Protože členy spolku jsou firmy zaměřené na movité zahraniční hosty, nejsou pro ně řešením davy českých turistů a zájezdy mířící do metropole za levným pivem. „Je to příležitost restartovat pražský turismus, který bude přívětivější i k obyvatelům naší městské části. Pokud by se ale snížila kvalita služeb a veřejný prostor bude opuštěný, centrum bude chátrat a to jen posílí například alkoholovou turistiku,“ vysvětluje starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme).

Šanci vidí podnikatelé v tom, že se jim znovu povede přivést do hlavního města kongresy a akce přitahující bohatší cizince. „Když bude Praha chytrým městem sázejícím na inovace, výzkum, pak se stane ještě atraktivnější,“ je přesvědčen majitel Zátiší Catering Group Sanjiv Suri.

Co konkrétně by skupina podnikatelů chtěla od státu, ještě není jasné. Spolek nyní připravuje analýzy a teprve pak se vydá přesvědčit stát o tom, že je třeba centru Prahy významně pomoci.

„Nechceme jen běhat s nataženou rukou, chceme státu představit řešení, které bude výhodné i pro něj,“ říká Chour. Podle všech účastníků by jednou z částí pomoci měla být důsledná regulace sdíleného ubytování typu Airbnb.