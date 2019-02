Airbnb chce začít platit Praze, městu to má přinést miliony korun

Největší globální platforma pro poskytování ubytování v soukromí Airbnb nejspíš začne vyžadovat po pronajímatelích ubytovací poplatky pro město za každého hosta. Potvrdila to radní pro legislativu a podporu bydlení Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Díky dobrovolné dohodě s Airbnb by tak mohly do městské kasy přitéct oproti dnešku navíc miliony korun ročně.

„Přesnější čísla v tuto chvíli říct nedokážeme, protože teprve shromažďujeme data o tom, kolik se vybere na poplatcích dnes a jaký podíl poskytovatelů krátkodobých pronájmů tuto povinnost obchází," uvedla Marvanová. Společnost Airbnb už loni poskytla finanční správě data o svých transakcích v Česku za minulé roky a tisíce lidí tak musely doplatit daň z příjmu. Nejznámější zprostředkovatel ubytování v soukromí prý chce být v plánované spolupráci s městem příkladem pro ostatní. „Chceme vyzvat ostatní firmy působící v oboru, aby nás následovaly," uvedl za Airbnb pro server E15 Vladimír Beroun. Maximálně 50 korun za den Sněmovna právě ve středu začala projednávat návrh novely zákona, který sjednocuje ubytovací poplatky a stanovuje jejich horní mez na 50 korun za den. Praha by si navíc přála, aby novela umožnila radnicím i detailnější regulaci krátkodobého ubytování místní vyhláškou. Tuto možnost se chystá k návrhu připojit poslanec za hnutí ANO a v Praze opoziční zastupitel Patrik Nacher. „Na magistrátu se shodne koalice s opozicí na tom, že místní vyhláška je ideální řešení, protože krátkodobé ubytování generuje problémy skutečně jen v určitých lokalitách," dodala Marvanová. V Praze se loni objevilo na webu Airbnb necelých 13 tisíc nabídek, velká většina v centru. Zhruba polovina z těchto pronájmů však spadá do kategorie „příležitostné".

Autor: Jan Prokeš