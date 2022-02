„Jsme nesmírně zklamaní a rozhořčení naprosto nespravedlivým nařízením minulé vlády, která naslibovala okamžité kompenzace, ale neudělala nic a přešlapováním současné vlády, která podle svých vyjádření přemýšlí o řešení, které je ale pro organizátory větších trhů naprosto likvidační,“ komentoval Libor Votruba minulý týden zprávy z vlády. Votruba také poukázal na to, že „ten, kdo obešel nařízení vlády z konce listopadu, ať už přejmenováním trhů na kulturní akci nebo farmářské trhy, vychází z celé situace jako vítěz s pokrytými náklady a ziskem, ale ten, kdo uposlechl nařízení, je v zoufalé situaci a musí se doprošovat odškodnění,“ pokračoval zástupce společnosti Taiko.

„Je nezpochybnitelné, že zákaz adventních trhů byl pro prodejce i pořadatele devastující, a co hůř, obrovsky diskriminační, kdy obchodní domy zůstaly otevřené, ale stánky nedaleko, stojící venku na volném prostranství, musely zavřít. Mělo by být povinností státu napravit nejen finanční ztráty, které způsobil, ale i morální újmu a nespravedlnost, které se dopustil,“ připojila argumenty pořadatelů spoluzakladatelka asociace APAT Lenka Střítecká, která organizuje adventní trhy na náměstí Přemysla Otakara v Českých Budějovicích.

Maximum možného

Vládou schvalovaná finální podoba podpory za zmařené podnikání na vánočních trzích je nakonec podle Střítecké „maximum možného“. Zastropování se posunulo na částku 200 tisíc eur (necelých 5 milionů korun) a peníze z fondů EU by měly být vyplacené díky režimu „de minimis“ poměrně rychle – v řádu týdnů. „Pro většinu pořadatelů je toto dostačující. Dovedu si představit, že v Praze to může být jiné. Nicméně adventní trhy nakonec dosáhnou jako speciálně vyčleněné odvětví na relativně víc než ostatní podnikatelské segmenty postižené pandemií. Ve hře teď může být podpora pro budoucí trhy ve formě různě výhodných podmínek,“ upřesnila Střítecká, která za asociaci komunikuje s vládou.

Relativně uspokojivé jsou „vyladěné“ kompenzace i pro řadu prodejců. Ti by měli dostat od státu 5 tisíc korun za jeden stánek a den, kdy nemohli prodávat (omezení celkem trvalo 30 dnů). „Musím říct, že tato částka mě celkem potěšila. Nepřinese mi spásu, ale je to po dlouhé době aspoň něco. Poslední dva roky byly náročné. Z předloňska i loňska nám zůstaly velké přebytky zboží. Prodali jsme jen něco málo ‚vedlejšími kanály‘,“ řekl Pražskému deníku Tomáš Listík, který získal živnostenský list už těsně před sametovou revolucí a s manželkou od té doby vyrábí a prodává vánoční ozdoby i Betlémy. „Po Vánocích obvykle ‚přepínáme‘ do tvorby keramických předmětů pro turisty. Ti ale teď moc v Praze nejsou, proto nebylo kam ‚přepnout‘,“ upozornil dále Listík.

A jaké plány mají pořadatelé pro nejbližší budoucnost? „Velikonoční trhy připravujeme a věříme, že již skutečně budou. Začít by měly 2. dubna a trvat do 24. dubna 2022,“ sdělila mluvčí společnosti Taiko Hana Tietze.