Jaký má vlastně být skutečný mistr výčepní, jakými vlastnosti a umem by měl disponovat? Musí o pivu vědět všechno, od toho, jak se vaří a skladuje až po to, jak ho dostat v co největší kvalitě zákazníkovi na stůl. Musí bravurně zvládat techniku čepování a pečovat o pivní sklo. Musí se umět usmát a prohodit s hosty pár slov, primárně však musí svou práci dělat s láskou a vášní pro pivo i pro své zákazníky.

V těchto disciplínách mezi sebou každoročně soutěží desítky výčepních z celé republiky, ti nejlepší z nich pak postupují z regionálních kol do celostátního finále, které se tradičně koná v Plzni. Deník se rozhodl spolu s Pilsner Urquell uspořádat mezi těmito finalisty soutěž o Mistra Sympatie, o kterém svým hlasováním rozhodnete vy, čtenáři. Představujeme vám letošní finalisty soutěže Master Bartender a kandidáty na titul nejsympatičtějšího mistra výčepního.

ZEPTALI JSME SE UCHAZEČŮ NA ČTYŘI OTÁZKY:

1. Které osobnosti byste rád načepoval pivo? Proč?

2. Jaký nejbláznivější nebo nejzajímavější zážitek se vám za výčepem stal?

3. Co vás baví kromě čepování?

4. Co je vaše nejsilnější stránka? Proč si myslíte, že byste v soutěži o (nejsympatičtějšího) mistra výčepního měl vyhrát právě vy?

Martin Pačes (Praha)

· Nedělám rozdíly v tom, komu pivo čepuji. Pivo čepuji rád a myslím si, že si každý zaslouží dostat pivo, které bylo načepované s láskou. Pokud by se u nás zastavili třeba PSH, rád bych pro ně takové pivo načepoval.

· Nejšílenější zážitek mám z doby, kdy jsem pracoval ve vršovické Kozlovně a fotbalová Slavie vyhrála titul. Její fanoušci u nás slavili tak moc, že pro ně musela přijet zásahová jednotka a rozehnat je.

· Kromě čepování mě baví rapová muzika. Chvíli jsem se hudbě dokonce věnoval i naplno. Psaní textů, nahrávaní písníček a vystupování před lidmi, to pro mě byla velká láska.

· Nevím, proč bych zrovna já měl vyhrát titul nejsympatičtějšího výčepního, ale každý den se snažím čepovat pivo s úsměvem a chovat se tak, aby se za mnou lidé rádi vraceli, a mohl jsem tak s nimi vždy prohodit pár slov.

Ondřej Krištof (Praha)

· Za mě by to byl určitě Kevin Spacey. Je to skvělý charismatický herec, svým ztvárněním postavy Franka Underwooda v seriálu House of Cards si mě naprosto získal.

· Šílených a zábavných večerů je v této práci opravdu nespočet. Nicméně když jsem před pěti lety byl svědkem toho, jak jedna zákaznice zapíjí již sedmou slivovici připraveným roztokem vody a přípravku na čištění výčepu – to mě málem omyli.

· Rád si zahraji stolní tenis, vydám se se synem a přítelkyní na výlet, pustím si nějaký seriál nebo zahraji hru na Playstationu. Samozřejmě miluji fotbal a dobré jídlo, které si také rád sám vařím. Mou vášní je pak série Star Wars.

· Ačkoliv hosté z našeho podniku odcházejí vždycky spokojeni a s úsměvem, zda jsem zrovna já ten největší sympaťák, to nechám posoudit naše hosty i čtenáře.

Lukáš Zikmund (Praha)

· Přál bych si jednoho dne načepovat pivo Pilsner Urquell Judistům České národní reprezentace, protože dle mého názoru, to jsou lidé moudří, kteří respektují jeden druhého v souboji na tatami i mimo něj.

· Největším zážitkem pro mě jednoznačně byla rozlučka s profesionální fotbalovou kariérou slovenského fotbalového reprezentanta Janka Ďurici s jeho kamarády z pražské Dukly. Byl jsem na ni pozván jako host a požádali mě, abych pro ně osobně čepoval pivo. To pro mě byla veliká čest.

· Mimo čepování piva rád cestuji především po střední Asii. Do této oblasti se vydávám především proto, že mám partnerku z Mongolska. Ve svém volném čase se tak zajímám o historii a kulturu země, ze které pochází.

· Proč bych měl zvítězit jako nejsympatičtější Mistr Výčepní zrovna já? Za mě určitě proto, že jsem stále usměvavý, přátelský a komunikativní.

Lukáš Měčíř (Praha)

· Já bych rád načepoval pivo Dominiku Landsmanovi, který píše Deníček moderního fotra. Mít možnost si s ním popovídat u výčepu, by podle mě mohla být celkem sranda. A taky bych chtěl jednou být takový cool fotr, jako je on.

· Myslím si, že každý den za výčepem je svým způsobem unikátní a často dokonce šílený, takže je pro mě velmi těžké vypíchnout jen jednu věc. Když se však ve dveřích našeho podniku objevil Orlando Bloom, byl jsem docela v šoku.

· Rád si zasportuji, hrával jsem hokej, mám tak ke sportu velmi blízko. Jinak rád trávím čas s přáteli a občas si zahraji nějakou hru na Playstationu. Pravidelné pivo s přáteli je potom samozřejmostí.

· Těžko sám za sebe říct, proč bych se měl stát nejsympatičtějším výčepním právě já, spousta mých přátel a známých však říká, že sympaťák rozhodně jsem, tak na tom nejspíš něco bude.

Kateřina Gaydiczová (Praha)

· Načepovat pivo někomu slavnému pro mě vlastně není důležité. Největší čest by pro mě byla, kdyby se dohromady sešli plzeňští sládci a já bych si s nimi mohla připít šnytem. Právě oni jsou pro mě největším vzorem a jednou bych ráda patřila mezi ně.

· Nevím, jestli se to dá zrovna označit za nejšílenější zážitek, ale stále mě překvapuje, kolik lidí si při vstupu do restaurace plete chladící vanu na pivní sklo s umyvadlem na ruce. Jednou si z ní hosté dokonce nabrali vodu do vázy pro kytku.

· Jak se říká, někdo jí a pije pro to, aby žil, já žiju pro to, abych pila a jedla. Můj sen je spojení skvělého piva s výtečnou kuchyní, pokud to dohromady celé funguje, je to pro mě i příjemná zábava.

· Myslím si, že je pro každého větší zážitek dát si pivo v restauraci, kde pracují lidé, na kterých poznáte, že je práce baví a pivo podávají s úsměvem. A přesně taková výčepní dle mého názoru jsem.

Tomáš Krčmář (Praha)

· Z osobností v České republice bych rad načepoval pivo dvojici Kaiser a Lábus. Mám rád jejich humor a strašně mi sedí i jako lidi. Ze zahraničních osobností by to byl nejspíš Daniel Craig. Protože, kdo by přece nechtěl čepovat pivo pro Jamese Bonda.

· Nejšílenější zážitek se mi stal, když jsem pracoval v Konviktu. Dívčí sbor lidových písní se u nás bavil dlouho přes zavírací dobu. Holky nahlas zpívaly a byla s nimi docela sranda. Nejspíš to však probudilo i místní hlídku a celá situace vygradovala do bodu kdy na ně naběhlo pět strážníků v plné výzbroji.

· Rád pravidelně cvičím a chodím hrát fotbal. Hodně mě také baví cestování, objevování pro mě nových a zajímavých míst.

· Proč bych měl být nejsympatičtějším výčepním právě já? Rád se bavím s lidmi a oni se mnou, ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by s mým vystupováním měl problém a naopak. Myslím si, že jsem k lidem spravedlivý, každého měřím stejným metrem.

Tereza Pospíšilová (Praha)

· Kdyby to šlo, pivo, konkrétně šnyt, bych ráda načepovala Karlu Čapkovi. Líbí se mi totiž, jaký o něm napsal hezký fejeton.

· Myslím, že celá doba karantény byla pro nás výčepní celkem zajímavá a místy i dost šílená. Stali se z nás plniči plastových lahví. S tím souvisí i největší šílenost, kterou po mě za výčepem kdy, kdo chtěl, a to řezané pivo do PET lahve.

· Když mám volno, velmi ráda se projedu na kole nebo projdu po pražském Starém městě. A k dlouhé procházce samozřejmě patří i zasloužená zastávka na dobré pivo.

· A proč měla být zvolena nejsympatičtější výčepní zrovna já? To asi není na mém posouzení, o tom rozhodnou jiní. Já v každém případě zastávám přístup, že s úsměvem na tváři jde všechno líp.