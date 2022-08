Kuřáci podle pneumologů umírají zbytečně: může je zachránit radikální řez

Přijďte se nechat vyšetřit. To ve výzva, s níž se středočeští plicní lékaři obracejí na kuřáky při příležitosti Světového dne rakoviny plic; ten připadá na 1. srpna. Preventivní kontroly v rámci programu časného záchytu rakoviny plic se týkají lidí mezi 55. a 74. rokem, kteří kouří buď po dobu 20 let asi 20 cigaret denně, nebo 10 let kolem 40 cigaret za den.

Cigarety, kouření - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock