Zvítězil syn olympijské vítězky. Začal jsem trochu běhat, říká Luboš Hilgert

Redakce

V sobotu to lákalo do přírody a ke sportu. Ideální příležitostí byl pro Pražáky a běžce z okolí podnik Statenice běží. Všichni si pochvalovali krásný slunečný den, jakých se letos moc nepovedlo. Pochopitelně zejména vítězové závodu, který patří do série Běhej s námi!

V statenickém cíli byl první bývalý vodní slalomář Luboš Hilgert. | Foto: Kryštof Matěj Řešátko