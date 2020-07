Mezi japonskou veřejností stoupá negativní pohled na olympijské hry v Tokiu, jež byly kvůli pandemii koronaviru odloženy na příští rok. V nejnovějším průzkumu agentury Kjódó se 70 procent respondentů vyjádřilo pro to, aby byly hry znovu přeloženy nebo úplně zrušeny.

Olympijské kruhy v Tokiu | Foto: ČTK

Pouze 23,9 procenta lidí v celonárodním průzkumu uvedlo, že by se měly hry příští léto konat. Pro další odložení OH se vyslovilo 36,4 procenta Japonců, 33,7 procenta obyvatel země by bylo pro definitivní zrušení sportovního svátku.