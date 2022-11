Úvodní kolo nejvyšší soutěže ovlivnila řada faktorů, nejvíce pak asi zrušený let z Dánska, kvůli kterému chyběla řada severských akvizic v sobotních duelech, a to především v sestavách favoritů soutěže. Devítinásobný mistr z Benátek vstoupil do soutěže v nově vymalované hale soubojem s Klimkovicemi. Už tak poměrně úzký kádr Moravanů utrpěl neúčastí Inda Aggarwala a také Dána Andrease Sondergaarda. V párových disciplínách hostující hráči vůbec nestačili, vrcholem programu tak byly především singlové zápasy.

Tým BK 1973 Benátky nad Jizerou.Zdroj: Český badmintonKateřina Zuzáková se málem vytáhla proti české dvojce Kateřině Tomalové, která nakonec získala v rozhodujícím setu vítězství 12:10 a zajistila čestný úspěch pro Klimkovice. Hodně atraktivní souboj nabídl Mikkel Mikkelsen, jenž ukázal, že dvouhry stále umí, když zdolal 3:1 polského juniorského mistra Szymanovského. Dánský bronzový medailista z mistrovství Evropy byl jednou ze stěžejních postav a pomohl k vítězství Benátek 6:1.

Výrazně lepší sezonu, než byla ta předchozí, plánuje brněnské FSpS, které si poradilo s českokrumlovským týmem. Domácí ukázali, že především mužská část je enormně silná, vždyť ani Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou, hlavní opory Jihočechů, nezískali bod. K vítězství 5:2 přispěl hned dvěma skalpy Ondřej Král, který tak své působení v moravské metropoli začal opravdu stylově.

Startuje badmintonová extraliga. Uvidíte skvělé zahraniční hráče i domácí elitu

Velké překvapení se zrodilo v sobotním programu v pražské Vinoři. Meteor ve své hale s velmi mladou sestavou zdolal Slatinu 4:3. Brněnské družstvo přijelo do hlavního města v hodně okleštěné sestavě a proti celku Ondřeje Lubase nezvládlo párové disciplíny. Dramatické utkání nabídlo hned čtyři pětisetové řeže a ve třech z nich uspěli domácí badmintonisté.

Do Plzně zavítal nováček extraligy B. O. Chance Ostrava. Tým ze severu Moravy poskládal opravdu špičkovou sestavu, která má ambice minimálně na Final Four, a na půdě bronzového celku z loňské sezony to potvrzoval. Klíčový duel zvládl Rakušan Filimon, když zvítězil nad Jiřím Králem 3:1. Velmi očekávaný souboj finského bombarďáka Kalleho Koljonena s Janem Loudou skončil skrečí ve čtvrté sadě, když Seveřan špatně došlápl. Nakonec se ukázalo, že se nejednalo o nic vážného a pro další víkendové utkání už byl znovu připravený. Ani tento zádrhel nepřekazil ostravským cestu za vítězstvím. Tereza Švábíková s Marií Mitsovou zaznamenaly po dvou bodech a dovedly B. O . Chance k hodně cennému triumfu.

V neděli už Dánové přiletěli

Do nedělních bojů už se zařadila i většina dánských hráčů, kteří premiérové souboje nestihli. Do Klimkovic přijela už posílená Slatina s Hansem-Kristianem Vittinghusem, který hned ukázal svou třídu, když zvítězil ve dvouhře. V zajímavém duelu podlehla Kateřina Tomalová naturalizované Polce Jordan Hart, přesto domácí zapsali dvě zajímavá dílčí vítězství. Mikolaj Szymanowski předvedl v obou víkendových utkáních, že bude skvělou posilou, ve dvojici s Filip Budzelem překvapili Lukasze Morena s Vittinghusem. Druhý bod získala Kateřina Osladilová s Tallulah van Coppenolle. Favorit soutěže ale už druhé zaváhání za víkend nepřipustil a z Klimkovic odváží výhru 5:2.

Plzeň hrála podruhé doma a opět na Jana Loudu a spol. čekal extrémně náročný úkol. Benátky navíc dokázaly dostat na české území Rasmuse Kjaera i Agnes Korosi, a tak byl jejich kádr o kousek silnější než v sobotu. Západočeským divákům se ukázal společně třetí pár z ME v Madridu Mikkel Mikkelsen, Rikke Soby Hansen, který jednoznačně zvítězil. Dva klíčové zápasy ale zvládl lépe domácí celek. Bojovná Kateřina Mikelová zdolala Maďarku Korosi, Jan Louda pak ukázal, že umí i čtyřhru, když po boku výborného Poláka Wiktora Treckiho porazil pár Mikkelsen, Swierczynski. Celé utkání navíc Louda i zakončil, když s přehledem zdolal Cristiana Savina a přinesl do domácí šatny velmi cennou výhru.

Mým snem je olympiáda, přiznává naděje českého badmintonu

„Byla to opravdová řežba, šlágr kola. Klíčovým byl dle mého soudu zápas Katky Mikelové, která zdolal Korosi. Nutno ale podotknout, že první kolo bylo ovlivněné tím, že někteří hráči chyběli, to si musíme přiznat,“ říkal Tomáš Knopp, který do extraligových bojů vede právě západočeský tým. „V neděli jsme narazili na favority celé soutěže z Benátek. Soupeřů jsme se přesto nezalekli a překvapivě utkání vyhráli poměrem 4:3. Důležité byly výhry všech 3 singlů, kde musím vyzdvihnout výkon Kačky Mikelové, která přehrála reprezentantku z Maďarska,“ dodal Louda.

V souboji outsidera soutěže z Českého Krumlova s Meteorem se překvapení nekonalo, Především Michal Rogalski opět zářil a nedovolil soupeřům zisk jediné sady, a to jak ve dvouhře, tak ani v deblu, po boku zkušeného Pavla Drančáka. Hostující celek zvítězil poměrně jednoznačně 5:2 a první víkend soutěže mu vyšel nad očekávání, se dvěma výhrami se přidal k brněnskému FSpS.

Právě brněnští v dalším “bonbónku” kola zvítězili na půdě B. O. Chance 4:3. Jako klíčová se ukázala nezvládnutá koncovka Terezy Švábíkové s Bulharkou Mitsovou v deblu, ve kterém nestačily na duo Katarína Vargová, Irina Andersen a podlehly jim 9:11 v rozhodujícím setu. Velmi kvalitními výkony se v úvodu prezentuje Collins Filimon, jenž po Jiřím Královi porazil i Ivana Ruseva. Ostrava i přes kvalitní výkony Rakušana v druhém duelu prohrála - po boji s FSpS - 3:4.

Badmintonový Czech Open vyhrál Dán Svendsen. Čech Louda titul neobhájil

Pořadí po prvním víkendu

1. BK Meteor Praha 6 bodů

2. BK 1973 Benátky nad Jizerou 4 body

3. SK STAVOS Brno Slatina 4 body

4. B.O. Chance Ostrava Sportclub 4 body

5. BA Plzeň 4 body

6. BADMINTON FSpS MU 3 body

7. TJ Sokol Klimkovice 1 bod

8. SKB Český Krumlov 1 bod