Krize – nejskloňovanější slovo mezi volejbalisty z Lužin. Lvi prohráli pátý extraligový duel v řadě, a jejich vedení dokonce uvažovalo o pokutách. V takové chvíli má dobré slovo cenu zlata. Martin Sedlák zastává v klubu post maséra. A taky zpovědníka, pokud je třeba. Důležité: na pohodu má patent.

Martin Sedlák (vlevo), masér pražských Lvů. | Foto: David Kratochvíl

„Volejbal jsem hrával za Klatovy a Zahradní Město. Už jsem se viděl jako hlavní nahrávač národního týmu,“ vypravuje Sedlák. Na první pohled byste v něm nadšence zpod vysoké sítě nehledali. „Že jsem malý? Když si stoupnu na špičky, měřím 178 centimetrů,“ zasměje se 55letý muž, jenž kroutí na Lužinách desátou sezonu.

Trenér Tomáš Pomr si spolupráci se svým masérem nemůže vynachválit. „Jde o velikého pracanta, od rána do noci si najde na každého čas. Nejen z áčka, neodmítne ani mladší kategorie. Je precizní a poctivý. Pro náš klub doslova dýchá,“ popisuje kouč Lvů. „Do práce trenéra se nikdy nevměšuje. Nechodí za mnou a za nikoho neoroduje. Ani já od něj nevyzvídám. Respektuji zpovědní tajemství masérny.“



Ono by to ani nešlo. „Já bych mu stejně nic neprozradil. Veškeré informace končí na mém stole,“ zdůrazňuje Sedlák. „Kluci se přede mnou často obnaží nejenom fyzicky, ale i psychicky. Náš vztah je důvěrný. Řešíme všechno od volejbalu až po holky. Svůj pohled nikomu nevnucuji, ale ani netajím.“



O tom by mohl vyprávět třeba český reprezentant Daniel Pfeffer, který momentálně hájí dres mistrovského Karlovarska. „Masérna na Lužinách byla vždycky oázou klidu, kam se každý z nás uchýlil, pokud se necítil dobře. Řešily se tam věci, které by v šatně nikdo nevytáhl,“ vzpomíná libero a přidá pádný důkaz. „Když jsem dostal nabídku z Karlovarska, tak jsem s ním rozebíral její pro a proti. Šlo o jeden z nejdůležitějších kroků mé kariéry,“ vysvětluje. „Máme k sobě blízko a považuji ho za kamaráda.“



V sobotu čeká na Lvy další prověrka, od 18 hodin změří své síly s příbramskými Kocoury. Slovo krize buďto odezní, nebo nabude na významu. „Klukům se snažím pomoci dobrým slovem a nějakými vtípky. Krize jsou a budou. Hlavně vás nesmějí položit,“ líčí Sedlák. „Natrénováno mají. Teď jde jen o to, prodat to na hřišti. Ony se výsledky otočí, letos jsme ještě neřekli poslední slovo,“ dodává odhodlaně.

Lvi Praha – Kocouři Příbram

Utkání 16. kola volejbalové Uniqa extraligy. Kdy? V sobotu 19. ledna od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13).