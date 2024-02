/FOTOGALERIE/ Souboji prvního s druhým týmem tabulky ozdobil 22. kolo volejbalové ČEZ extraligy. I po něm vládnou soutěži pražští Lvi, kteří díky výhře 3:2 nad kladenskými Orly navýšili svůj náskok v čele na pět bodů. K vítězství pomohla favoritům i široká lavička. Jan Krča letos odehrál v dresu Pražanů jen minuty, nyní nastoupil v průběhu čtvrtého setu a už z palubovky neslezl. „Jsem moc vděčný, že jsem se dostal na hřiště a mohl utkání dohrát. Děkuji trenérovi, že mi dal příležitost,“ uvedl 20letý smečař, jenž se zapsal do dějin zápasu sedmi podáními a třemi body.

Jan Krča (číslo 5) poslouchá pokyny trenéra Barriala během oddechového času. | Foto: VK Lvi Praha

Lvi Praha - Orli Kladno 3:2 (23:25, 25:16, 25:13, 21:25, 15:9)

Rozhodčí: Krtička, Rychlík. Diváci: 620. Lvi: McCarthy, Kollátor, Estrada, Crer, Janouch, Čech, libero Moník. Střídali Vodička, Schouten, Thiel, Krča, Tláskal. Trenér Barrial. Orli: Seppänen, Kyjanica, Platačs, Gonçalves, Graham, Neves, libero Fernández. Střídali Villarreal, Imamura. Trenér Josserand.

Byl pro vás tiebreak psychicky náročný?

Dost, obzvlášť proti Kladnu, které má jedno z nejlepších mužstev v Česku. Naštěstí jsme vše ustáli a v tiebreaku měli jasně navrch.

Ve zkrácené hře jste si docela zapodával. Pomohly vám série?

Při servisu jsem se snažil hlavně nechybovat. Kluci na síti neuvěřitelně bránili. Je to především jejich zásluha.

Ve středu jste po tuhém boji vypadli z Ligy mistrů. Pozoroval jste na spoluhráčích, že bojují se zklamáním?

Zklamání bylo patrné bezprostředně po zápase. Zpětně bereme účast v osmifinále Ligy mistrů velmi pozitivně. Celá naše cesta byla ohromný úspěch. Tak to vnímáme a spíše nám to psychicky pomůže, než uškodí.

Neprojevila se v úvodu na týmu únava? První set jste prohráli 23:25.

To je možné. Program máme náročný a kluci, kteří odehrají většinu zápasů, toho mají dost. Obdivuji, jak všechno zvládají.

Jak zní vaše hodnocení utkání?

Sety, které jsme vyhráli, byly super, jelikož jsme v nich zvítězili jednoznačně. První sada byla z naší strany nervóznější, nic extra. Ve čtvrté jsme podali špatný výkon, ale na konci jsme se zvedli a tiebreak už zvládli.

Kam by vám mohl dobrý výkon pomoci v sestavě Lvů?

To uvidíme. Věřím, že si do konce sezony ještě párkrát pinknu.

Cenný bod zmírnil rozpaky z dvou setů