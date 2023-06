/FOTOGALERIE/ Ještě minulý týden Česko sužovalo sucho a ozývala se varování před nebezpečím požárů. V pondělí se však obloha zatáhla a metropoli zkrápěl místy hustý déšť. Odnesl to Memoriál Josefa Odložila.

Šestá výhra. Oštěpař Jakub Vadlejch opět opanoval oštěpařskou část tradičního Memoriálu Josefa Odložila. | Foto: Ivana Roháčková

Mokro a narůstající chlad poznamenaly úroveň 30. ročníku. Na výkonech atletů to bylo hodně znát, tartan a kruh klouzaly. Občas šlo o zdraví. Všichni, kdo závodili zaslouží potlesk.

Soutěž oštěpařek byla poznamenána deštěm a větrnými poryvy. Nikola Ogrodníková na Julisce nezopakovala šedesátimetrový pokus z nedávného mítinku v německém Rehlingenu a musela se spokojit s výkonem 58,83 metrů, který stačil na druhé místo.

Ogrodníková netrefuje hody

„Počasí to určitě z nějaké části ovlivnilo, ale nebylo to ono. Energie tam bylo dost, ale netrefovala jsem hody. Měla jsem problém s rozběhem, běžela jsem zvláštně a pak jsem netrefovala hody. To mi pár metrů vzalo. Jinak se cítím dobře, ale ještě nad tím nemám tolik kontrolu,“ sdělila závodnice Dukly.

Memoriál Josefa Odložila slibuje špičkovou atletiku. Lákadly Vadlejch a Staněk

Vítězství v Memoriálu Dany Zátopkové si tak připsala Chorvatka Sara Kolaková. Ani olympijská vítězka z Ria však příliš nenadchla. Na první místo stačil hod dlouhý 59,33.

V hlavním závodě mítinku běhu na 1500 metrů, v němž Josef Odložil získal v roce 1964 stříbrnou medaili na OH v Tokiu, si z Čechů nejlépe vedl pátý Jakub Davidík (3:39,84), Jan Friš doběhl sedmý (3:40,60). Překvapil talentovaný dálkař Petr Meindlschmid. Rodák z Uherského Hradiště porazil výkonem 772 centimetrů českého rekordmana Radka Jušku.

Müller si zaběhl osobák v lijáku

To nejlepší přišlo nakonec. Výborný čas 49,14 zaběhl navzdory nepříznivým podmínkám Vít Müller na 400 metrů překážek. Jen těsně ho porazil Němec Constatin Preis. „Je to skvělý pocit, říkali jsme si s trenérem, že 49,40 by bylo dobrý. Osobák je příslib do budoucna,“ radoval se.

Nebylo by špatné završit na Julisce počet výher na půltucet, říká Vadlejch

Koulařský Memoriál Jaroslava Brabce byl asi nejvíc poznamenaný vodním živlem. Přesto český rekordman Tomáš Staněk vrhl 20,60 a dlouho to vypadalo, že by si mohl připsat další výhru. Jenže pak se Brit Scott Lincoln vyšponoval k výkonu 20,65 a domácí borec se už nezlepšil.

Byl to boj o přežití

„Podmínky byly hodně nepříjemné. Dal jsem jednu otočku a spadla mi koule… Je to škoda, protože jasem cítil dobře. Když dáte kouli ke krku a cítíte, jak tam teče voda, tak se nedá nic dělat,“ krčil mohutnými rameny.

V oštěpu se Jakub Vadlejch dostal nejdál na 82,55. Tři pokusy raději vynechal. Na lepší výkony v pondělí večer opravdu nebyly podmínky. „Cílem bylo se nezranit. Šestá výhra na tomhle mítinku je ale super, jinak to byl spíš boj o přežití. Déšť nikdy nepomůže, ale mě spíš vadilo, že nebylo teplo,“ přiznal.