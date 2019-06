Už dnes večer startuje v Hamburku další ročník turnaje World Cup of Darts organizace PDC, nejprestižnějšího šipkařského klání národních týmů. Podobně jako třeba v tenisovém Davis Cupu i tady borci u sisalových terčů nehrají sami za sebe jako jindy, ale reprezentují svou zemi.

Čeští šipkaři na mistrovství Evropy. Ilustrační snímek | Foto: ČŠO

Českou dvojici letos tvoří Karel Sedláček a Pavel Jirkal. Jejich cíl? Konečně prolomit prokletí prvního kola a postoupit. Nemělo by to být nemožné. Los jim do cesty postavil tým Polska (Krzysztof Ratajski, Tytus Kanik), tedy kvalitního, ale určitě hratelného soupeře.