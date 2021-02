Jednadvacetiletá Vondroušová si neudržela servis hned v prvním gamu utkání. Limitována problémovými třísly, která měla zatejpované, přišla v prázdné aréně Margaret Courtové v duelu s deblovou světovou jedničkou o servis znovu na 2:5. Sice snížila ziskem dvou her, ale soupeřka pak sadu ukončila čistou hrou.

Ve druhém setu ztratila znovu na úvod podání, tentokrát ve skoro osmiminutové hře.

V obličeji se jí objevovaly grimasy značící bolest a rychle ztrácela 0:4. Evidentně se trápila při pohybu, ale bojovala a dvakrát si udržela podání. Při servisu soupeřky se ve druhé sadě neprosadila a zápas skončil za hodinu a osm minut.

"Soupeřka hrála fakt dobře. Zápas by byl těžký, i kdyby mě noha nebolela," řekla Vondroušová Radiožurnálu.

S tříslem měla problém od začátku turnaje. "Zvládla jsem s tím vyhrát tři kola, což je dobré. Tentokrát už to ale bylo všelijaké. Jinak mě to bolí, i když chodím. Ale jsem ráda, že to vydrželo alespoň pár kol," uvedla.

Postupem do čtvrtého kola si levou rukou hrající Vondroušová vytvořila na Australian Open nové osobní maximum, stejné má i na US Open. Jejím nejlepším výsledkem je předloňská účast ve finále antukového Roland Garros v Paříži.

Nyní by se ráda dostala na pár dnů domů. Další turnaj by měla hrát od 1. března v Dauhá. Otázkou je, zda jí zdravotní stav umožní do Kataru odletět. "Dám si asi pár dní volno. Jestli bude tříslo natržené, bude to asi trochu na dýl," řekla.