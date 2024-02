/FOTOGALERIE/ Volejbalisté pražských Lvů se mezi nejlepší osmičku Ligy mistrů nepodívají. V domácí odvetě proti španělskému týmu Guaguas Las Palmas sice vyhráli 3:1, ale jelikož první zápas na Kanárských ostrovech prohráli, musel rozhodnout "zlatý set". Ten vyhráli hosté 15:8 a postup patřil jim.

"Odehráli jsme úžasný zápas, jsem na kluky opravdu hrdý. Bojovali jako lvi, odehráli jsme úžasnou Ligy mistrů," chváli své svěřence trenér Pražanů Juan Manuel Barrial.

První dva sety vyhráli domácí Lvi shodně 25:21, ale ve třetím se jim přestalo dařit a hosté snížili po výhře 25:22. Stejným výsledkem pak ovládli Pražané čtvrté dějství a šlo se do "zlatého setu", který ukořistili hosté 15:8.

"Ve třetím setu jsme udělali hodně chyb na servisu, ale dokázali se vrátit. Tiebreak jsme ale nezvládli. Těžko se nám bránilo," řekl k utkání kapitán Lvů Jakub Janouch.

Pochválil také smečaře Las Palmas Nicolase Bruna. "To, co předváděl… klobouk dolů. Je to neskutečný smečař a musím mu pogratulovat k výkonu. Tohle předvedl i doma, takže jde o jeho standard," poznamenal Janouch.

I přes hořkou chuť vyřazení dosáhli Lvi historického úspěchu. Jako první český tým se dostali do play-off Ligy mistrů.

"Věděli jsme, že jsme napsali kus historie. Papírově nás čekal přívětivý soupeř, nedostali jsme žádného giganta a bylo to 50 na 50. Bohužel, vítěz může být jen jeden a tím je Las Palmas," pokračoval kapitán lví party.

"Atmosféra byla úžasná, přišlo snad více lidí než na finále. I přes prohru jsme si atmosféru strašně užili a doufám, že i tak jsme fanoušky nezklamali," dodal Jakub Janouch.

Lvi Praha - Guaguas Las Palmas 3:1 (21, 21, -22, 22), zlatý set 8:15

Rozhodčí: Valentar (Slovin.), Geldofová (Niz.). Čas: 143 min. Diváci: 2150. První zápas 0:3, postoupilo Las Palmas.

Sestava a body Lvů Praha: Čech 19, McCarthy 14, Schouten 18, Estrada 23, Crer 8, Janouch, libero Moník/Tláskal - Kollátor 1, Vodička, Thiel. Trenér: Barrial.

Nejvíce bodů Las Palmas: Bruno 21, Zonca 17, Souza 14, Vigrass 12.

