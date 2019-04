Á propos: hodně úspěšný chlapík. Ve své sbírce má patnáct nejcennějších kovů z kadetských a juniorských šampionátů. „Všechny byly jiné a každého si vážím,“ poznamenal. „Za tituly je vždycky spousta práce. Pro kluky jde o ocenění za celou sezonu. Občas mezi sebou máme nějaké třenice, ale medaile je všechny spláchnou.“

Posledním mistrovstvím procházeli Lvi jako nůž máslem. V pěti duelech ztratili pouhé dva sety. Jeden v základní skupině a druhý ve finále. V obou případech stálo na druhé straně sítě Brno. „Zápas o zlato byl mnohem těžší,“ uvedl John. „Začali jsme dobře, ale ve druhém setu jsme úplně vypadli ze hry,“ popisoval sady, jež skončily výsledky 25:23 a 22:25.



„Vůbec se nám nedařilo podání. Zkazili jsme jich hned dvanáct,“ našel příčiny trápení. „Ono je to stejné jako v tenise. Každý má servis dobře natrénovaný,“ přirovnával. „V utkání se ale přidá nervozita. Poleví trochu soustředění. Dvakrát trefíte aut. A najednou jdete na podání, jste zadýchaní a napadne vás, že ho nedáte. Všechno je o hlavě.“



I v takových chvílích ovšem Lvi prokázali charakter. Ve třetím dějství Brno přetlačili v koncovce a čtvrté si už pohlídali (26:24 a 25:21). „Byl to boj. Kluci ho ovšem zvládli. Pochválím všechny, ale hlavně Jirku Tomana. Náš kapitán vzal osud zápasu do svých rukou, když nám bylo nejhůře,“ ocenil.

A pak už se na palubovce jen křepčilo a vítal se zlatý hattrick. „Oslava bude veliká,“ sliboval trenér. „Kluci jsou domluveni na společnou a hodně dlouhou večeři. Vypadá to, že budou mít i výbornou společnost. Juniorky Olympu dneska získaly bronzové medaile,“ udělal tečku za akcí.



A nám nezbývá než se připojit mezi gratulanty.

VK Lvi Praha – SK Volejbal Brno 3:1 (25:23, 22:25, 26:24, 25:21)

Lvi: Vodička, Špulák, Dvořák, Svoboda, Horák, J. Toman, libero Ježek. Střídali: Drozen, Milota, L. Toman, Havlas. Trenér: John.

Konečné pořadí šampionátu: 1. Lvi Praha, 2. Brno, 3. Příbram, 4. Ostrava, 5. Liberec, 6. Zlín, 7. České Budějovice, 8. Beskydy.