V nedělní stíhačce si jela svůj vlastní závod fenomenální Norka Johaugová. Za ní se pak na trati seřadily skupinky bojující o druhé až šesté místo a poté další běžkyně, mezi kterými bojovala i Kateřina Razýmová.

Ta si nakonec za velkého aplausu diváků, kterých si oba dva dny našlo cestu do Vysočina Areny přes deset tisíc, doběhla pro další umístění v top ten. „Osmé místo beru,“ oddechovala po doběhu v cíli. „Trošku mě mrzí, že jsem na posledním kilometru nepředběhla Niskanenovou, protože jsem mohla být ještě lepší.“

Podobně jako v sobotu podtrhla povedený víkend na Vysočině i nakonec šestnáctá Kateřina Janatová. „Musím přiznat, že jsem z nedělního startu měla obavy,“ netajila Janatová. „Na trati jsem se ale cítila ještě lépe než v sobotu a i závod jsem užila si možná ještě víc.“

Slabší závěr závodu

Radost z vystoupení před domácím publikem, když skončila dvakrát do dvacátého místa, jí nezkazil ani trošku slabší závěr nedělního závodu. Janatová v jeho průběhu atakovala i elitní desítku, v poslední fázi ji ale předjely zkušenější klasičky. „Když jsem se koukala do startovky a viděla, jak dobré klasičky jsou za mnou, čekala jsem, že mě dojedou ještě dřív. Až mě překvapilo, že jsem se udržela tak vysoko skoro až do cíle.“