Zkoušky z dospělosti. Už jsem chlap, smál se volejbalový mistr Vodička

/FOTOGALERIE/ Patří k výjimečné volejbalové generaci, která do Česka vozila medaile z juniorských evropských šampionátů. Jen ten přechod do kategorie mužů, stále nějak vázl. Až letos prolomil Jan Vodička ledy a zařadil se do úzké rotace sestavy pražských Lvů. „Nemám slov pro to, co se za sezonu stalo. Změnila se kompletně moje pozice v týmu, trenéři na mě neskutečně pracovali, já pracoval s nimi a vidím na sobě obrovský progres,“ smál se 21letý smečař. Aby také ne, když jeho Lvi právě přehráli 3:1 Jihostroj České Budějovice a stejným rozdílem ovládli i finálovou sérii. „To, že jsme mistři, že jsme to s kluky dokázali, mně stále nedochází. Těžko hledám slova. Snad radost, štěstí?“ doplnil emotivně Vodička.

Mistrovská radost pražských Lvů. | Foto: Lvi/David Kratochvíl