„Začátky pro mě byly jednodušší, než je tomu teď. Tehdy jsem přebíral tým, který nebyl několik let úspěšný. Letos slavíme čtyřicáté výročí založení klubu a chceme se vrátit do Austrian Bowlu. Už od poloviny loňského roku jsme se začali připravovat na letošní sezonu,“ říká v rozhovoru, v němž přibližuje podmínky profesionálních sportovců k trénování za současné situace a také srovnává americký fotbal v Rakousku a Česku.

Je ohlášeno, že 27. března by se měla rozjet rakouská liga. Je to pořád aktuální?

Určitě, není žádný náznak, že by to tak nemělo být. Z podzimu jsou nastavená pravidla, podle kterých se hraje. Týmy podle nich musí fungovat, nařízení dodržovat. Změny jsou zásadní v tom, že se hraje každý druhý víkend, aby byly rozestupy mezi zápasy a nebyl problém přesunout odložený na následující víkend a nemít tak žádnou neplechu v rozvrhu. Karantény jsou desetidenní, takže čtrnáctidenní odstup umožňuje následující zápas odehrát. Týmy musí dodržovat přísná pravidla, testovat se jednou týdně. V přípravné fázi jsme všichni hráči i celý realizační tým měli jen negativní výsledky. Před každým zápasem musí být také test, všechno se kontroluje. Když je trénink nebo zápas, tak je tým zodpovědný za všechny lidi, kteří se kolem něj točí. Máme na to osobu, která měří teplotu, vyplňuje dotazníky, před každým tréninkem. Něco podobného má každý hráč i trenér, každý den ráno si zapisujeme do zdravotního deníku. Kdyby byl problém, můžeme ho předložit hygieně. Musíme se tímto zabývat, ale díky tomu jsme v bezpečí a víme, že můžeme hrát. A kdyby se něco vyskytlo, izoluje se dotyčný, ostatní otestují a kdo je negativní, může dál pokračovat.

Jak moc ovlivnila současná situace vaši přípravu?

Měli jsme tu výhodu, že nás neovlivnila vůbec. V Rakousku mohou týmy z bundeslig, jak se nazývají nejvyšší soutěže sportovních odvětví, trénovat bez omezení. Pro veřejnost je všechno zavřené, ale celky z nejvyšších soutěží mohou tréninkové prostory využívat neomezeně. Posilovna, běhání, normální příprava.

Pojďme ještě zpět. Jaký vůbec byl rok 2020 pro rakouskou ligu?

Ovlivnil ji hodně. Soutěž byla zrušena dva dny před začátkem. V sobotu jsme se měli mít první zápas a ve čtvrtek nám řekli, že se ruší. Čekali jsme dva tři týdny a pak bylo jasné, že půjde o delší dobu. Měli jsme plán, jak se udržet fyzicky i mentálně, kdyby se začalo. V tu dobu jsme se ale nemohli scházet a tréninkové dávky řešili přes internet, aby se hráči udrželi v kondici a neztratili to, co do sebe v předchozí sezoně dostali. Po fotbalové stránce jsme se snažili udržet sledováním soupeřů, pracovali s tím, abychom využili čas a udrželi pozornost na fotbal. V půlce května se to uvolnilo, nejvyšší soutěže mohly trénovat po deseti lidech, ale bez kontaktních tréninků. Tak jsme běhali a od půlky června už trénovali v plné podobě.

Soutěž se pak dohrávala na podzim…

Ano. Nějaké týmy ale nebyly schopny nastoupit, protože měli problémy s hráči. Jsme profesionálně vedení, ale hráči ve většině profesionálové nejsou. Rok si uzpůsobují tak, že se věnují fotbalu hodně, ale vše na jaře a před sebou na podzim posouvají pracovní nebo studijní věci. A najednou se všechno otočilo, což bylo pro spoustu lidí problém. Někdo se nezúčastnil, my ano, protože jsme chtěli hrát. Také nás to ovlivnilo, ale byli jsme rádi, že něco můžeme dělat, abychom neztratili sezonu kompletně. Brali jsme to jako rozvíjející sezonu do budoucna. Tým prožil generační obměnu, takže nám to posloužilo k tomu, aby do sebe mladí hráči dostali co nejvíce.

Věříte, že to bude lepší a nebude se už něco takového opakovat letos?

Určitě by to mělo být lepší.

Ovlivnilo vás to nějak po herní stránce?

Mladí získali zkušenost, kterou před tím neměli. Hráli proti Vienna Vikings, nic lepšího už moc být nemůže. Zkusili si to a já doufám, že ztratili trému. Pořád je to fotbal, jedenáct na jedenáct, ale hlavní je, že se otrkali v mužské kategorii. Loni nám přešlo osmnáct lidí z juniorů do mužů. K tomu máme velmi dobré cizince a kombinace toho všeho nám dohromady dává velkou naději, že to bude dobré.

Může v Rakousku trénovat a hrát i mládež?

Mládež může teď od pondělí 15. března trénovat, ale nemají povolené hrát zápasy. Rozhodnutí se tady dělají na čtrnáct dnů, takže 15. března se vrátí k trénování a 29. března je pak termín k dalšímu rozhodnutí. U dospělých jde pouze o vrcholový sport, ten je bez omezení.

Jaký je váš názor, jakožto sportovního odborníka, který se věnoval i mládeži, že mládež skoro rok nemůže sportovat? Může to být veliký problém?

Určitě to bude veliký problém. V Rakousku na to byl veliký tlak nejen od šéfa fotbalu. Děti neudrží pozornost dlouho a po tak dlouhém přerušení ztratí motivaci, návyky, to je obrovský problém. Celá společnost z hlediska sportu bojovala proti tomu, aby děti neseděly u počítačů, vyháněla je ven a poslední rok je to přesně obráceně. Nic nemohou, tak sedí u počítače. A to jde proti všemu, proti čemu se bojovalo. Jsem sám zvědavý, jaký ten dopad bude. S mládežnickými kategoriemi jsem v kontaktu, vím že někdo přestal chodit. Není to velké množství, ale zamrzí to. Dítě ztratí zájem a upne se na něco jiného, ale také je tu faktor rodičů. Děti netrénují, ale příspěvky platí. V lednu se platí na celý rok a když přijdou, že chtějí peníze zpátky, je to problém. Pro každý klub jde o velkou částku, používá se na chod a pro některé sportovní týmy to může být na pokraji bankrotu. Obzvlášť ty menší napříč celým sportem, kde tvoří příspěvky od členů mnohem větší procento v rozpočtu než u velikých týmů. A těch menších je většina. Stejně jako v Čechách, tak v Rakousku se hraje klasický fotbal, kopaná, v každé vesnici. Každá má svůj tým a u nich jsou s tímto veliké problémy.

V Grazu působíte od roku 2015, od roku 2016 jako hlavní kouč. Berete to jako vrchol své dosavadní trenérské kariéry?

Ano, určitě. To je proč jsem to všechno dělal. Začínal jsem v Čechách na amatérské úrovni a tehdy nebyl americký fotbal tak rozvinutý, jak je dnes. Rozhodl jsem se, že mě baví a chtěl se mu věnovat naplno. Vrátil jsem se doplnit si vzdělání, trénoval po Evropě, dostal se do Spojených států na zkušenou, kde jsem nakonec dostal příležitost vést univerzitní tým. A to vše proto, že jsem se tomu chtěl věnovat naplno, jako zaměstnání. A to se mi splnilo. Dá se říct, že žiji svůj sen.

Je to pro vás hodně velká škola? Jaké byly vaše začátky v Rakousku?

Bylo to pro mě jednodušší, než je to teď. Přebíral jsem totiž tým, který nebyl v té době moc úspěšný. Graz má za sebou historii, byl velmi úspěšný, ale když jsem k němu přišel, byl trochu dole. Přebíral jsem tým, který neměl tři čtyři roky vítěznou sezonu, měl více proher než vítězství. V tu chvíli byla očekávání jen to vylepšit. A jak moc, to se uvidí. Podařilo se nám to, nastavili jsme vítěznou kulturu a teď se čeká, že budeme bojovat každý rok o vrchol. Když se nám to nepovede, bude to teď bráno za neúspěch a zklamání. Na začátku to tedy pro mě bylo jednodušší než teď, kdy je mnohem větší tlak. Navíc letos máme čtyřicáté výročí založení klubu a očekává se, že to oslavíme velikým úspěchem.

Počítám, že vedle Rakušanů bude u týmů i nějaký ten Američan. Je Čech v rakouské lize, mimo Prague Black Panthers, velkou vzácností?

Určitě vzácností. Fotbal v Rakousku má totiž jiná pravidla. Rozhodli se tu jít cestou vychovávání lidí a ne nakupování. To je rozdíl oproti německé lize, která je braná s rakouskou jako nejlepší v Evropě. V Německu jsou většina týmu legionáři, limit mají jen na Američany, na Evropany ne. Záleží jen na tom, co si jaký klub může dovolit. V Rakousku se vydali na cestu, kdy je potřeba vychovávat budoucnost a ne nakupovat. Každý cizinec je braný jako takzvaný import. Kluby mají možnost mít na soupisce tři a pak přemýšlí, jestli chtějí tři Američany nebo tři Evropany. Víc jich mít nemohou. Existují výjimky, ale jsou striktně kontrolované.

V čem spočívají?

Musí jít o případ, kdy dotyčný hráč není v Rakousku kvůli hraní fotbalu, ale z jiného důvodu. Práce, škola… Pak je možné mu statut importa odebrat. Dokazovací břemeno je na hráči a klubu. Nepravidelně se to kontroluje, aby se to nedalo obejít. Když někdo pracuje, kontroluje se to u zaměstnavatele a musí se to dokázat i papírově, ze školy se každé tři měsíce posílá potvrzení s prospěchem. Výjimky tedy jsou. Posilování ale nefunguje tak, že si řekneme „ten hráč se nám líbí, přitáhneme ho“. Můžeme, ale stojí to prostě jedno místo importa.

Zmiňoval jste, že rakouská a německá liga jsou nejkvalitnější v Evropě. Jakou má z vašeho pohledu úroveň ta rakouská?

Rakouská AFL a německá GFL jsou na stejné úrovni. V Německu je více týmů, tak vypadá větší, ale procentuálně to vyjde nastejno. Německou ligu hraje šestnáct týmů, ale jsou tam čtyři, co hrají top a budou bojovat o šampionát, pak dva tři týmy, kterým se třeba může povést sezona a mohou do příček nahoře trochu zasáhnout a pak je tam zbytek, který hraje také kvalitní fotbal, ale už nižší úroveň. To je v každém sportu. V klasickém fotbalu hraje o titul Bayern s možná dvěma týmy, zbytku se povede sezona jednou za čas a pak tam jsou týmy, co jsou bez šance. V obou soutěžích se hrají vyrovnané zápasy, Německo je na tom líp v kvantitě, ale to je ve všem, je desetkrát větší než Rakousko.

Co ve srovnání s Rakouskem chybí české lize?

To je neporovnatelné. Nejde o to, že by v Česku nebyli hráči, v jakémkoliv sportu Češi mají šanci a dokáží se dostat mezi špičku. Pokud k tomu dostanou podmínky. Ale ty teď v českém fotbale nejsou. Vše se točí o penězích. Je potřeba, aby tam nebyl jen jeden špičkový tým, jakým byli Panthers, kteří hráli na evropské úrovni. Musí být i další týmy, co je budou tlačit. Tím se zvyšuje konkurence. Stejně jako v týmu nepotřebujete jen jedenáct kvalitních hráčů do základní sestavy. Musíte mít další, kteří je budou tlačit dopředu. Když dominuje jeden tým, stagnuje, protože ho nic netlačí, neohrožuje. Aby se to zvedlo celé, jsou zapotřebí peníze. V Česku jsou schopní lidé, ale museli by to začít provozovat jako evropská špička. Jinak nám to utíká. Trenéři musí být na plný úvazek, aby se mohli lidem věnovat a zlepšovat je. Ale i vedení týmu. Jako každá činnost je to v dnešní době administrativní válka, která zabírá čas. I ta se musí zprofesionalizovat. Vše stojí peníze, to je největší kámen úrazu. Nejsou. V Česku se to dělá s nadšením, to je skvělé, ale nelze očekávat, že budou schopni se s tím dostat na evropskou špičku.

Jaký dojem v rakouské lize dělají pražští Panteři?

Jsou velmi vítaní. Německo a Rakousko se často srovnávají. Je to dané historicky, jsou stejné jazyky, mnoho společného a poměřování mají v krvi. Chtějí se navzájem porazit ve všem, co dělají. Rakušané jsou k tomu ve fotbalu blízko. Ví se tady totiž, že co je bude tlačit dopředu, je široká a kvalitní konkurence. Proto je Rakousko otevřené přibírání týmů ze zahraničí. Konkurenci zvyšují, posouvají úroveň dopředu. Jak je Rakousko menší, nejsou počty hráčů takové. Když je možnost rozšířit soutěž o kvalitní zahraniční tým, bere to svaz všemi deseti. Pomáhá to.

S jakými ambicemi půjde Graz do této sezony?

Ambice jsou veliké. Už je to několik dlouhých let, co Graz vyhrál Austrian Bowl. Vycházíme z reality, poslední čtyři roku jsme se do Bowlu nedostali, naposledy v roce 2016. Cílem je, se tam vrátit. Když už se člověk do nějakého finále dostane, chce vždy vyhrát, nikdy nechce být druhý. Konkurence je veliká. Udělali jsme pro to maximum. Už loňskou sezonu jsme využili k tomu, abychom udělali krok dopředu k sezoně 2021, kdy slavíme výročí. Od půlky roku 2020 se začalo pracovat na roku 2021. Přes zimu nebylo žádné omezení přípravy, tak jsme mohli udělat pro skladbu týmu vše, co jsme měli naplánované. A teď se uvidí, jak to prodáme na hřišti. S tím, co vidím na tréninku, jsem spokojený. Ale to je to, co vidíme my, ještě jsme neviděli žádný zápas soupeře.

Jakou pozici má americký fotbal v Rakousku?

Je pod velkým zájmem médií, lidé na zápasy chodí. K nám chodí dva tisíce lidí na každý zápas. Vysíláme ho na internetu, což nám třeba nějaké lidi bere, ale pořád je to služba pro fanoušky. Sport je pokrytý v novinách, každé kolo se vysílá v celostátní televizi živě zápas. Sport má velkou váhu. Stejně jako v Česku existuje i v Rakousku zastřešující organizace pro celý sport, Sport Austrian a v nejužším vedení je prezident asociace amerického fotbalu. Je mezi třemi nejvlivnějšími lidmi, účastní se jednání s vládními činiteli, je tam vždy a pro nás je to výhoda, máme informace z první ruky. I to ukazuje, jak je v Rakousku braný náš sport, že představitel asociace je v takto významné vysoké funkci.

Martin Kocián

Hráčská kariéra

1992-1997 Prague Lions

Trenérská kariéra

1998 Prague Lions

1999 Evanston Township High School (USA)

2000 Prague Lions

2001 Minneapolis South High School (USA)

2002-2007 Prague Lions

2002-2004 repre ČR junioři

2008 Dresden Monarchs

2009 Berlin Adler

2010-2102 Elmhurst College (USA)

2013 Prague Lions

2014 Bratislava Monarchs

2015 Graz Giants (od roku 2016 jako hlavní kouč týmu)