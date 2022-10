„Extraliga se pro nás nevyvíjela příznivě. Nepovedl se nám závod v Pardubicích, kde nikdo nezajel optimum. Prostě jsme tam fest vyhořeli a vypadalo to, že je sezona ztracená,“ vyprávěl manažer pražského týmu Tomáš Topinka.

Důležité body vybojoval Chlupáč

Situace se však vyvinula tak, že šance Markéty před posledním závodem stále žila, i když nebyla moc velká. Středočeši naopak věřili, že si ze severu Čech titul přivezou, jenže v samotném závěru došlo k dramatické zápletce. Oslabený tým Slaného ztrácel body, kupředu se naopak sunula Markéta a finiš to byl zdrcující.

Rozhodující byla dvacátá jízda. Pražský Petr Chlupáč si neporadil jen s ostříleným Václavem Milíkem v pardubických barvách, ale jeho dva body stačily na to, že došlo mezi Markétou a Slaňáky k plichtě. Oba celky měly shodně 12 hlavních bodů a na skóre to bylo 133:133.

„Měl jsem to bodově spočítané a závod se tak vyvinul. Před startem jsem klukům říkal, že se to dá uhrát, i když se nám moc nevěří. Bylo nutné v Liberci vyhrát a zároveň jsme potřebovali, aby Slaný skončilo třetí a my k tomu dohnali jejich bodový náskok. A ono to přesně vyšlo,“ radoval se Topinka.

O vítězi musel rozhodnout až rozjezd, do nějž Topinka nasadil Jana Kvěcha a jeho protějšek Milan Mach za Slaného Eduarda Krčmáře. Hvězda Markéty byla v sobotu téměř neporazitelná, a to se potvrdilo i ve veledůležitém rozjezdu.

Mladíci získávali zkušenosti

Lídrem týmu z pražského Břevnova byl právě Kvěch který vybojoval 14 bodů. Výborně mu sekundovali Petr Chlupáč (11) a Daniel Klíma (10). Začínající jezdci Jaroslav Vaníček s Adamem Bednářem vybojovali každý dva body. V průběhu sezony pomohli k titulu také zraněný veterán Josef Franc a ve dvou závodech slovinská posila Nick Škorja.

Manažer měl pro mladou pětici jen slova chvály. „Bednářovi je teprve patnáct a Vaníčkovi o rok víc. Byl to pro ně první velký závod, sbírali zkušenosti, ale i ostatní jsou ještě v juniorském věku. Chlupáč a Klíma ukázali, co umějí. No a Honza Kvěch zářil. Jel ukázkově jako zkušený závodník. Byl na něj spoleh,“ říkal šťastný Topinka o jezdci, který v úterý oslavil jednadvacáté narozeniny.

„Všem patří velká gratulace,“ pokračoval. „Potěšilo mě, že jsme překvapili a vybojovali titul navzdory tomu, že nás někteří lidé už odepsali. Kluci ustáli psychický tlak, zatáhli a jeli moc pěkně.“

Opět se potvrdilo, že nejen v ploché dráze platí, že se musí bojovat až do úplného konce.