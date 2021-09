„Přijedu v pátek večer a moc se na evropský pohár těším,“ vzkázal šestačtyřicetiletý Minařík, který v Německu jezdil od roku 2000. Šampiónem se tam stal v letech 2005, 2011, 2016 a 2017. Celkem vyhrál 1769 dostihů, představil se i v Británii, tři zimní sezony strávil v Japonsku, ale po osudném pádu byl dlouhé týdny v kómatu a pak se znovu učil chodit.

Nelze se na úvod nezeptat, na váš současný stav?

Upřímně. Zlepšuje se to jen velmi pomalu, a to vlastně denně rehabilituji s odborníky víc než čtyři hodiny a ještě cvičím doma. Ale nevzdávám to, i když je to náročné nejen fyzicky, ale i psychicky. Na druhou stranu jsem byl téměř na „druhém břehu“, a z tohoto pohledu je to samozřejmě úplně někde jinde.

Pojďme k nadcházejícímu dostihovému svátku ve Velké Chuchli. Jaký je váš názor na Evropský pohár v Praze?

Je to opravdu fantastické, co pořadatelé dokázali. Lidé, co se o dostihy nezajímají, asi nedovedou detailně posoudit, jak je to těžké do Prahy takové osobnosti získat. A že jich tu v minulosti už bylo. Letošní účast si v tom nic nezadá.

Zmínil jste letošní účast. Můžete přiblížit největší dostihové postavy, jaké se v Chuchle Areně tentokrát představí?

Mohl bych hovořit o všech dvanácti, ale to by přesáhlo možnosti tohoto článku. (usmívá se) Galantně dám přednost ženě, první zástupkyni něžného pohlaví v základní nominaci Evropského poháru. Sibylle Vogt ze Švýcarska, která jezdí v Německu, se vyrovná mužům. Patří do generace, která brzy vystřídá nás padesátníky. Ale v případě velké hvězdy Francouze Géralda Mossého, kterému je čtyřiapadesát let, to ještě chvíli potrvá. Patří stále do širší evropské špičky a je opravdu vynikající.

Na koho byste ještě pozval dostihové fajnšmekry?

Ještě zmíním Nizozemce Adrie de Vriese. Jeho příklad dokonale ukazuje, jak významná a prestižní je pražská akce. Měl na sobotu zajímavé nabídky z Německa do velkých dostihů, ale dal přednost Velké Chuchli.