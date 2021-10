„Byl to dobrý počinek. Ale jsme teprve v půlce cesty,“ upozornil trenér Michal Tonar. „I když jsme se nevyvarovali chyb, předvedli jsme velice slušný výkon. Řekl bych, že v této sezoně náš nejlepší. Předností bylo týmové pojetí,“ pochvaloval si po sobotní výhře.

Kriticky se ale vyjádřil k předchozím nezdarům s českými soupeři. „Dostat 35 gólů v Lovosicích je strašně moc. Ani doma s Plzní nepřišlo zlepšení. Nelíbilo se mi nasazení. Porazili jsme se sami – možná už v šatně,“ kroutil hlavou. „Teď se ale všechno otočilo a doufám, že na stejné vlně budeme pokračovat.“

Zápas se hrál ve čtyřtisícové hale, do níž se kvůli covidovým opatřením dostalo 700 diváků. „Domácí měli slušnou podporu, ale atmosféra vyburcovala i nás. Před takovou návštěvou jsme dlouho nehráli,“ zmínil kouč prázdné ochozy v minulém ročníku a skromněji zaplněné tribunami v tom letošním.

Na začátku domácí na české mužstvo zostra vlétli, to se ale brzy rozkoukalo. „V obraně jsme získávali balony po jejich nepřesné střelbě. Po přestávce jsme měli jedno slabší místo, ale zrychlili jsme jim odskočili. Osm minut před koncem to bylo o šest gólů a vypadalo to, že utkání v klidu dohrajeme. Jenže došlo k výpadku. Nakonec jsme to uhráli o dva góly,“ popsal trenér průběh zápasu.

„Celý tým zaslouží pochvalu,“ poznamenal před odvetou, která je na programu v sobotu 23. října od 16.30 hod. v hale Slavie v Edenu. „Věříme, že postoupíme. Bylo by to fajn, ale zatím máme za sebou jen poločas dvojutkání. Jsme bez šrámů, měli bychom být kompletní. Jen Kuba Sviták je po drobnějším operačním zákroku mimo, ale během pár týdnů by se měl vrátit,“ dodal Michal Tonar.