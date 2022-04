Já už jsem se do toho trošku zamotal, takže sám nevím, jak to mám. Teď jsem spíš v ředitelském křesle.

Nechybí vám závodění?

Když se člověk divá na velké závody v televizi, tak jsou samozřejmě úseky, které by si zajel. Jsou ale taky situace, které by radši vynechal. Není to úplně nejbezpečnější sport. Je ale pravda, že občas mi to chybí.

Kariéru jste přerušoval ze zdravotních důvodů. Už je všechno v pořádku?

Je to na dobré cestě.

Po přerušení kariéry působíte jako ředitel cyklistických závodů. Jak jste se našel v této roli?

Dalo mi to hodně v tom, že jsem najednou viděl, kolik úsilí stojí jeden čtyřdenní závod, jakých jsme jeli v průběhu roku třeba dvacet nebo třicet. Člověk to bere jako dané, ale není to tak. Je kolem toho spousta celoroční práce. Dívám se na to teď úplně jinak. Když jedeme nějaký sjezd nebo těžkou sekci v závodě, tak si říkám, že to na kole musí být hrozné. Hrozné to je ale spíš v ředitelském autě. Auto v serpentinách reaguje daleko hůř než kolo a kolikrát se o závodníky bojím. Zatím vše ale dopadlo dobře. Je to opravdu úplně jiný pohled.

Pravá příprava na olympiádu bude začínat až v příští sezoně, říká lezec Ondra

Zní to, že jste se v této roli našel. Je tedy právě tohle ta cesta, kterou chcete pokračovat?

Určitě, je to jedna z cest, která by mě bavila. Chtěl bych pokračovat ve sportu a ve zlepšování závodu a svými zkušenostmi a kontakty pomáhat v tom, aby šel závod nahoru. Chci dělat reklamu české cyklistice.

Je velká výhoda pro tuto funkci, že jste si závody sám zažil z pozice jezdce?

Rozhodně. Jak ale říkám, některé věci člověk vidí úplně jinak. Najednou je ze všeho mnohem víc vystresovaný, než když má za cíl ráno vstát, nasnídat se a odjet etapu co nejrychleji.

Jaké novinky jste připravili pro tento ročník Závodu míru a Sazka Tour?

Novinek v rámci trati tolik není. Snažíme se už dlouhodobě dělat ty nejtěžší závody a vypíchnout nejtěžší kopce. Zas tolik jich není, takže už jsme je všechny využili a využíváme je nadále. Jedeme pořád ve stejném systému bez časovky družstev, která se ukázala jako ne úplně šťastná, protože znevýhodňovala menší týmy. Atraktivitě závodu moc nedodávala. Naopak jsme znovu přidali výjezd na Dlouhé stráně a na Pustevny. Závod se tím dostává do jiné sféry. Ne moc často se na takovém podniku v rámci pouhých čtyř dnů odehrává cíl na jednom kopci dvakrát. Je to i z toho důvodu, že chceme přilákat hvězdy ze silných týmů. Už loni se nám to dost osvědčilo, protože se sem přijížděli připravovat jezdci na Vueltu. Jeden z nich tam pak i vyhrál etapu. Cyklisté k nám jezdí rádi, o to nám jde.

V Praze se představí evropská lezecká špička, chybět nebude ani olympionik Ondra

Časovku družstev už tedy neplánujete do programu vrátit?

Pravděpodobně je to trvalé odstranění. Přemýšlíme ale o krátkém prologu stejně jako u Závodu míru. První den by se rozdělily dresy a do první etapy už by všichni nastupovali podle aktuálního pořadí z prologu. Je to v jednání, šlo by o nějaké větší město.

Zmiňoval jste hvězdné závodníky. Máte některá jména už přislíbená?

Je to tak, že týmy dávají finální startovní listinu asi měsíc před závodem. Vědí, že si nemůžou dovolit potvrdit velkou hvězdu, protože se může stát cokoliv. Sezona je dlouhá. Budou sem chtít třeba poslat nějakou hvězdu z Tour de France, ale ta se tam zraní. Zatím je to všechno otevřené, finální startovku dostaneme až s blížícím se závodem.

Jak náročné je u takové akce zařídit bezpečnost pro závodníky?

Máme okolo závodu už skoro sedm set lidí. Je to opravdu ojedinělá akce. Nejedeme na dráze, nehrajeme na žádném stadionu. Musíme denně zabezpečit 180 až 200 kilometrů trati. Tím pádem vznikají vysoké nároky na lidský kapitál. S přispěním policie a dobrovolných hasičů z jednotlivých obcí jsme zatím řešili jen pár drobných vyhrocených situací. Někdo chtěl například vyjet ze zahrádky domu a deset minut ho tam nepustili. To je asi jediné, na co se musí řidiči v průběhu závodu připravit. Nikde by neměli stát déle než deset patnáct minut.

Na tiskové konferenci zaznělo, že byste chtěli v budoucnu dostat Sazka Tour mezi závody World Tour. Je to reálné?

Musíme si uvědomit, že je to hlavně o penězích. I závod Kolem Polska, který je na podobných silnicích, v sérii World Tour je. Naše kroky tam určitě vedou.