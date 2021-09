Talentovaný jezdec z Prahy má před sebou ještě tři závodní víkendy v rámci šampionátu Supersportů 300, zatím drží šestnácté místo se 37 body. Jeho ambicí je posun do vyšší třídy supersportů. „Významně by pomohlo, kdybych se opět ukázal a hlavně dokázal, že umím jezdit v předu s těmi nejlepšími jezdci,“ dodal König. Sobotní závod v Barceloně startuje ve 12:45, v neděli pak ve 13:45.

„Tam se cítím silně. Nebojím se a pošlu to v nich ve správný moment, také rychlejší esíčka mám rád. Ale v pomalejších a táhlejších zatáčkách se ještě trochu hledám. Někdy v nich ztrácím ve výjezdech,“ přiznal König, který si ve Španělsku tyhle pasáže pohlídá a upraví trochu náklon motorky. „To by mělo dopomoci k tomu, abych zbytečně neztrácel desetinky. Hlavně také v kvalifikaci, která je klíčová.“

Za druhou dvacítkou. Na takových místech se pohyboval Oliver König v minulých dvou závodech ve Francii. To v Barceloně podobné výsledky nechce opakovat, plánuje se držet první skupiny a bojovat o pozice v top 10. Kvůli tomu dokonce upravuje svůj jezdecký styl. „Zjistili jsme, že zavírám zatáčky zbytečně brzo, pak mě to nepatřičně vynáší ve výjezdu a nejsem kvůli tomu schopný přidat v ten správný moment. S tím jsem se potýkal ve Francii a pracuji na tom, abych tohle trochu upravil,“ tvrdil König, kterému vyhovují těžší a ostřejší zatáčky.

Není kam couvat, Oliver König se musí předvést. A to nejlépe už tento víkend v Barceloně, kde se pojedou další závody třídy Supersport 300. Po úspěšném srpnovém víkendu v Mostě přišel zářiový závod ve Francii, při kterém se však talentovaný jezdec na motorce trápil. „Jedním pódiem na domácím závodě sezonu nespasíme. Musíme zajet dobrý výsledek nebo se tomu alespoň přiblížit,“ tvrdil König z týmu Movisio by MIE. V pátek jsou na programu ve Španělsku tréninky, v sobotu pak kvalifikace a první závod. Vše bude k vidění na stanici Nova Sport.

