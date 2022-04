„Má být kolem nuly, a to se dá zvládnout. Před pár lety jsem běžel i v mínus patnácti stupních, takže bych měl být zvyklý,“ usmíval se rodák z Brna.

Poslední dvě sezony to nebylo ono. A nejen kvůli covidu, kvůli němuž se zrušilo spoustu závodů. Dvaatřicetiletého běžce trápila i zranění.

„Nějaké závody jsem sice vyhrál, zaběhl jsem si i osobní rekord na desetikilometrové trati na dráze, ale nebylo to úplně ono. Teď však věřím, že jsem v daleko lepší formě, nebo alespoň v takové, co jsem měl v roce 2019. Snad na to navážu a bude zase všechno dobré,“ přál si.

Kondici ladil na kempu v Keni, kde to dobře zná. Kvůli příznivému klimatu, v němž vyrostly desítky slavných vytrvalců, trénoval ve vhodné nadmořské výšce už podesáté. Po návratu to ale byl docela teplotní šok.

Studené počasí nevadí. Pro favorita půlmaratonu je chladno lepší než vedro

„Bylo tam pětadvacet nad nulou. Ale po ránu třeba kolem deseti dvanácti stupňů, tedy teploty, ve kterých se tam běžně trénuje. Ovšem deset stupňů a nula je už pro závod docela velký rozdíl,“ přemítal Homoláč.

„Já jsem však na zimu zvyklý a mám tak oproti některým soupeřům možná trochu výhodu. Do Keni jsem odlétal až koncem února a v zimě už jsem závodil několikrát. Jen je potřeba se na to dobře obléknout. Ani ne moc, ani ne málo,“ uvažoval.

Hřejivou emulzí se mazat nebude. „To by mi bylo moc teplo. Vezmu si kraťasy, krátké elasťáky, možná pod dres tričko, rukávky, čepici nebo čelenku. Když mi bude moc teplo, tak něco z toho zahodím. Druhý, třetí kilometr, už se člověk zapracuje do tempa, pak už je teplo,“ popisoval.

Jaké je podle něj ideální závodní počasí? „Tak pět až dvanáct stupňů, ale hlavně bezvětří. V sobotu má bohužel foukat. Zatím ani nevím, ze kterého směru. Nebude to asi úplně příjemné. Nejhorší v té zimě je, když prší. Sníh je ještě dobrý, déšť a vítr jsou horší,“ vykládal.

„Ale závodě je adrenalin, takže si to člověk nepřipouští. Myslím, že to zvládnou všichni. I Keňané. Také oni už to zažili. Někteří v zimě běžně závodí v Evropě,“ prohlásil Homoláč.

Jeho osobní rekord je 1:03:23. Zaběhl si ho v roce 2017 právě na Sportisimo 1/2Maratonu Praha.

Zlomí ho letos?