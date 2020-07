Mnohonásobný český šampion měl nadějný start do sezony, jenže tu pak přerušila pandemie koronaviru. Místo sbírání zkušeností a šipkařských bitev s hvězdnými Brity či Nizozemci tak Sedláček mohl hrát jen doma. „Dokončujeme stavbu rodinného domu, tak jsem ten volný čas využil výborně,“ líčí teď Sedláček, který po víkendu odlétá do Anglie. Nucená pauza je totiž u konce a i u nás čím dál sledovanější kolotoč PDC se roztáčí.

Za zavřenými dveřmi

Na 128 elitních šipkařů včetně Sedláčka čeká na úvod náročná série pěti turnajů v pěti dnech v Milton Keynes (8. až 12. července). Jediný český zástupce si nedává malé cíle.

„Tajně doufám, že se během těch pěti dnů rozehraju na vynikající úroveň. Rád bych se dostal v některém z turnajů do finále,“ říká hráč, který je ve světovém žebříčku momentálně na 110. příčce s vyhraným prize money ve výši 3500 liber. Nebýt pandemie, dost možná už by se vyšplhal do první stovky a i vydělaných peněz by byla příjemnější sumička.

Prvních pět turnajů po restartu sezony se hraje za zavřenými dveřmi. „Po příletu do Anglie musím vyplnit nějaké formuláře a pak nás zavřou do komplexu, kde se budou hrát jenom šipky. Každý hráč musí podstoupit test na koronavirus a může hrát, pokud bude mít negativní výsledek. Jinak by musel do karantény,“ popisuje Sedláček. „Bude to takové komornější, ale stejně se hrozně moc těším. Už mi turnaje a všechno okolo chybělo.“

Během přestávky si v Česku i jinde vydobyly značnou popularitu šipkové online turnaje: soupeři hráli každý u sebe doma před kamerou. Tuzemská série Tipsport Premier League, kterou vyhrál Vítězslav Sedlák, pronikla i na obrazovky stanice Nova Sport. Sedláček byl mezi pozvanými hráči, ale účast mu nedovolila smlouva s PDC.

Nakonec si vyzkoušel obdobnou soutěž za účasti nejlepších zahraničních profesionálů a málem se mu podařilo porazit třeba předloňského mistra světa a světovou čtyřku Roba Crosse.

„Byl to pro mě úplně nový zážitek. Ze začátku to nebylo ono, ale potom jsem se uvolnil a předváděl jsem kvalitní šipky,“ vypráví Sedláček. Dává prý ale přednost klasickým turnajům. „Tlak se srovnat nedá, protože v realitě jste s protivníkem přímo u terče a za vámi bouří diváci, takže je to samozřejmě o něčem jiném.“

Zastávka v Praze

Právě vášnivě fandící publikum dotváří podmanivou atmosféru vrcholných šipkařských klání. Přinejmenším v Anglii se ale turnaje prozatím musejí obejít bez fanoušků v šílených kostýmech a hektolitrů načepovaného piva. Už 18. července začíná prestižní World Matchplay a bude rovněž bez diváků. V dalších týdnech a měsících se sezona (snad) rozjede naplno a jednu zastávku bude mít i v Praze: součástí European Tour je totiž i druhý ročník Czech Darts Open.

Loni se hrálo v červnu v Letňanech a kromě kvalitních šipek uvízlo návštěvníkům v paměti hlavně šílené vedro, umocněné nevyhovujícími prostorami rozpálené výstavní haly. Letos se turnaj za účasti světové špičky uskuteční až na podzim (16. až 18. října) a přesune se do více vyhovující haly Královka na Letné. Očekává se plný dům.

„Moc se na to těším. Odehrál jsem v hale Královka už dvě exhibice a hraje se mi tam skvěle. S domácími fanoušky v zádech to pro mě bude takový zlatý hřeb celé sezony. Už se nemůžu dočkat,“ svěřil se Sedláček.