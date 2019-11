„Co jen k Jekatěrinburgu říct?“ přemítá rozehrávačka USK Tereza Vyoralová. „Čeká nás zápas podzimu. Sportovní svátek. Největší favoritky skupiny i celé soutěže,“ zdůrazňuje. „Chci ale slíbit, že svou kůži nedáme lacino.“ Její slova je nutné brát vážně. Během své kariéry prokázala, že umí bojovat.

V září 2017 si vážně poranila koleno. Rok se na basketbal jen dívala a další marně hledala ztracenou formu. „Každý, kdo prodělal podobné zranění, ví, že potřebuje hlavně čas. V podstatě jsem se učila znovu běhat. Rok klidu a rok tréninku byly minimum,“ vysvětluje česká reprezentantka.

Koleno už drží, a výkony Vyoralové stoupají. „Všechno je teď jiné, je ze mě starší hráčka. Dobu, co jsem stála, mi nikdo nevrátí. Ale na zranění nemyslím. Naopak jsem ráda, že mě zocelilo,“ míní 25letá basketbalistka. „Nejsem už talent, který může jen příjemně překvapit. Musím pracovat a dokázat, že mám na to hrát.“

A to se vcelku daří. Během tří (vítězných) euroligových duelů nastoupila na rovnou půlhodinu, což není v družstvu s šesti cizinkami vůbec špatné. „S letošními minutami jsem spokojená. Nehraji už jen v lize. Zkraje jsme měly problémy se zraněními. Příležitosti ale dostávám i teď, kdy jsme kompletní,“ pochvaluje si Vyoralová.

Hi, I'm Tereza. A šly jsme hrát

Ono to s tím skládáním mezinárodního kolektivu není vůbec jednoduché. Třeba s Američankami se torzo týmu z Královky setkalo až na letišti před úvodním kláním Euroligy v Rize.

„Ještě že holky přijely, měly jsme jen jednu pivotku,“ popisuje neutěšenou situaci. Copak o to, Alyssa Thomasová v USK už rok předtím působila, ale na Brionnu Jonesovou čekal debut. „Řekla jsem jí: Hi, I'm Tereza. A šly jsme hrát,“ směje se. „Vlastně ne, měly jsme jeden trénink.“

Přes podobné peripetie to USK šlape. V minulém kole doma rozdrtil tureckou Cukurovu 82:28! „Samozřejmě jsme hrály dobře, ale takový výsledek neodpovídá prestiži soutěže,“ říká rozehrávačka. „Cukurova předtím porazila Benátky. Měla sice jednu zraněnou hráčku ze základu, ale to by nemělo být znát.“

Kvalitní cizinky i nejlepší Rusky

Koncert už je zapomenut, Praze se představí ruský gigant. O favoritovi není pochyb. Bilance hovoří jasně ve prospěch Jekatěrinburgu 16:3. Zajímavé je, že si Pražanky připisovaly zásadní výhry. V roce 2015 přehrály družstvo z Uralu ve finále Euroligy i Superpoháru.

A v posledním vzájemném střetnutí, v lednu 2019, pak doma senzačně zvítězily 82:73. „To bylo velké překvapení pro nás všechny. Jekatěrinburg má kvalitní cizinky i ty nejlepší Rusky. A superhvězdy kalibru Brittney Grinerové. Ta vypadá, že se snad ani nedá zastavit,“ vypočítává Vyoralová. Šance tu ale je.

„Musíme hrát náš týmový basketbal. Tím můžeme zaskočit jakékoli výrazné individuality,“ dodává.