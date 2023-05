/FOTOGALERIE/ Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Pavel Šulek hlásí, že jeho tým je na turnaj výborně připraven! | Foto: archiv hráče

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů, který se odehraje v úterý 2. května na hřišti TJ Avia Čakovice, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Pavel Šulek z týmu Fortuna?

Pavel Šulek v barvách Sparty.Zdroj: archiv hráčeJaké máte ambice v turnaji?

Ambice máme jako firma i jednotlivci co nejvyšší. Snažili jsme se dát dohromady tým, který bude mít šanci něco uhrát a uvidíme, na co to bude stačit. S tímto formátem turnaje nemáme žádné zkušenosti, ale poskládaný tým je složen z hráčů, kteří už něco odkopali.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Nechceme odkrývat karty předem, ale jedním z našich es v rukávu by mohl být Adam Pour, který hrál v mládí na ligové úrovni a především díky jeho všestrannosti je pro nás velmi cenným parťákem. Máme však v mančaftu i zkušené starší matadory s duší mladých pušek.

Pavel Šulek při stáži v Barceloně.Zdroj: archiv hráčeCo byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Největších úspěchů jsem dosáhl především jako trenér například pomocí stáže v Barceloně a podílením se na úspěších sparťanské mládeže. Hráčsky jsem to však dotáhl v osmnácti letech do fotbalové divize a do reprezentačního výběru futsalové reprezentace.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Jak se zpívá… jen jeden klub já znám. Tím je pražská Sparta.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Obdivuji především inteligentní hráče. Jelikož stále aktivně hraje, nutno zvolit Andrése Iniestu. Jedničkou však byl, je a bude jediný svého druhu – Lionel Messi.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Dali bychom to dohromady s týmem, ale ještě jsme to nerozebírali. Chceme jít krok po kroku. Variantou by byla určitě anglická první liga nebo výlet na krajánky v barvách Bayeru Leverkusen.

Pavel Šulek v roli futsalového brankáře.Zdroj: archiv hráče