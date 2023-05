/FOTOGALERIE/ Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Mužstvo FM Logistic už atmosféru Zaměstnanecké ligy Deníku dobře zná. | Foto: Deník/Michal Káva

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů, který se odehraje v úterý 2. května na hřišti TJ Avia Čakovice, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Kryštof Janík z týmu FM Logistic?

Jaké máte ambice v turnaji?

Po loňské zkušenosti především přežít, postup do vyřazovací části by byl hezkou třešničkou na dortu.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Především náš početný fanklub, který má jasné úkoly směrem k rozptýlení soupeřů, nebudeme se řídit fair play. Jak se říká, účel světí prostředky. (usmívá se)

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Těch bylo tolik, že nevím co vybrat. (směje se) Ne, to byl samozřejmě vtip, nerad se obracím do minulosti, proto bych při této otázce rád zmínil naši letošní sezónu v Čechii Kralupy, kde za sebou máme 19 zápasů s 19 vítězstvími a skóre 112:4, což je fenomenální. Během své kariéry jsem hrál a vyhrával vyšší soutěže, ale v kontextu čísel takovou sezonu nepamatuji, navíc máme v kabině skvělou partu, takže jsem nesmírně vděčný, že v 31 letech můžu ještě být mezi takovýma klukama týmu přínosem. Další aktuální úspěchy se budou vázat k mnou založenému hanspaulkovému týmu FC Primitives Prague, se kterým jsme oslavili tři postupy během čtyř sezon, což je taky něco, za co jsem rád.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Jak jako vybrat? Jednoznačně od narození až do smrti Slavia! Nad tím druhým paskvilem se nehodlám ani pozastavovat.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Budu se opakovat, ale stále ještě hraje a po letošním mistrovství světa je jasné, že je GOAT, a sice Lionel Messi. Jsem rád, že jsem takového fotbalistu mohl víckrát vidět i na živo. Dále bych rád zmínil jednoho ze svých spoluhráčů, jak z Čechie Kralupy, tak z Primitives Prague, kterého bezmezně obdivuji a sice Tomáše Pospíšila - je neuvěřitelně všestranný. V Čechii nám kryje záda v brance a když už na něj jde střela a zrovna dává pozor, tak jí většinou chytí a naopak v Primitives Prague řádí v útoku, kde se nám se spoluhráči pravidelně daří ho trefovat různě do těla, takže se od něj balon odráží do brány a vede tabulku kanadského bodování.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Dříve bych odpověděl El Clasico, momentálně mě nejvíce láká Merseyside derby.