/FOTOGALERIE/ Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tým Šmucler. | Foto: archiv týmu

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů, který se odehraje v úterý 2. května na hřišti TJ Avia Čakovice, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Alex Martinák, kapitán týmu Šmucler?

Jaké máte ambice v turnaji?

Kluci ze začátku tvrdili, že si jedou turnaj jen užít. Trochu jsem je nahecoval a ambice máme minimálně na republikové finále. Pokud by se stalo, že obsadíme nějakou z prvních třech příček, cenu si za ty řeči užiju sám. (smích)

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Já to určitě nebudu, protože nejsem schopnej trefit ani velkou fotbalovou bránu. Na góly tam máme jiný koně, kteří od nás mají stoprocentní důvěru.

Alex Martinák, kapitán týmu Šmucler.Zdroj: archiv týmuCo byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Ačkoli hraju fotbal, v dorosteneckém věku jsem plaval a povedlo se mi vyhrát mistrovství České republiky. Ve fotbale jsem tak maximálně vyhrál MC Donald´s cup ve třetí třídě na základce.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Já se omlouvám, ale tohle je prostě špatně položená otázka do Plzně. (smích) Zvolím sympatičtější tým – Slavia ženy.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Vyrostl jsem za dob růstu Ronalda a Messiho. Oba velice obdivuji, ale pro mě je srdcovka Egon Vůch! Ne, dělám si samozřejmě legraci, mým vzorem je CR7.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Jelikož od malička fandím Realu Madrid, viděl bych to na Ligu mistrů někde právě ve Španělsku. Pokud by to nevyšlo, rád se podívám na finále Champions League.