Všechna utkání se hrála od nedělních 13 hodin souběžně. A nabízela hned dva velké příběhy. Ten první se odehrával hned mezi čtyřmi celky. O druhé místo, a tím automatický postup do závěrečného turnaje čtyř nejlepších, usilovala BA Plzeň, B. O. Chance Ostrava, Stavos Slatina a pražský Meteor. Bodově nejlepší výchozí pozici nevyužili Západočeši, kteří při výhře 6:1 nebo 7:0 ve Vinoři mohli bez ohledu na ostatní celky slavit. Drtivé vítězství se na okraji metropole nekonalo. A to i přes fakt, že se na kurtu objevil už i hvězdný Jan Louda.

Pražský Meteor se znovu opíral o výborné služby Poláka Przemyslawa Szydlowského, jenž vyhrál debl i mix a vzal naději hostujícímu celku na přímou účast ve Final Four. Plzeň i s přispěním nejlepších dvou tuzemských singlistů zvítězila 4:3, na lepší než třetí místo to ale nestačilo.

Varianta, která se papírově očekávala asi nejvíce, se nakonec také v praxi odehrála. V domácím prostředí totiž výrazným poměrem přemohl tým B. O. Chance celek Českého Krumlova – 6:1. Poté, co čestný bod ukořistili v deblu vicemistři republiky Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou, museli domácí vyhrát všechny singly. Tlak ale ustáli dokonale, neztratili v nich dokonce ani sadu. S trojicí vynikajících hráčů – Fillimon, Švábíková, Nielsen to vyšlo. Hned v první sezoně mezi elitou tak vybojoval soubor z Ostravy cenný postup do Final Four.

SK Stavos Slatina měla v boji o zisk závěrečného turnaje nejtěžšího možného protivníka. Tradičního soupeře z Benátek, který navíc přijel do Brna v poměrně silné sestavě. Souboj dvou rivalů ovládl soubor Ladislava Vorla, a to poměrem 5:2. K tomu, aby si zajistil přímý lístek na Final Four, ale potřeboval ještě minimálně o jedno zápasové vítězství více. Krásné a dramatické řeže Victora Svendsena s Milanem Dratvou, nebo dánský mixový souboj Jeppe Bay, Sara Lundgaard - Mikkel Mikkelsen, Rikke Soby Hansen, z kterého vyšli vždy vítězně domácí, to byly badmintonové lahůdky. Snad se nám podobné sestavy podaří vidět i na vyvrcholení extraligové sezony. Stavos po výhře udržel alespoň poměrně výhodné, čtvrté místo před play off.

Velmi dramatické to bylo i v souboji o šestou pozici a tedy možnost zahrát si vyřazovací boje. Domácí FSpS zůstalo v sestavě bez Ondry Krále, naopak hostujícímu celku přijely všechny opory, včetně Harshita Aggarwala, který se po náročné cestě z turnaje v Ugandě nepředvedl v nejsilnějším světle a jeho prohra s Jeppe Bruunem byla jednou z klíčových. Klimkovice totiž dlouho tahaly za delší konec a vedly dokonce 4:2. Před posledním zápasem byla situace zamotaná nejvíce, jak vůbec být mohla.

Závěrečný ženský debl rozhodoval, v úchvatném dramatu nakonec zdolal domácí pár Irina Andersen, Katarína Vargová dvojici Tallu van Coppenolle, Kateřina Osladilová 3:2 a přinesl do šatny FsPS tolik důležitý bod za těsnou prohru 3:4, která ale znamenala potvrzení šestého místa a postup do play-off.

Finále základní části tedy přineslo opravdu enormní napětí. O pořadí na jednotlivých příčkách vždy rozhoduje počet bodů, jako druhé kritérium pak rozdíl ve vítězných a prohraných zápasech. Právě díky tomu se z druhé příčky a přímého postupu na závěrečný turnaj raduje B. O. Chance Ostrava.

4. kolo Badmintonové extraligy

BADMINTON FSpS MU - TJ Sokol Klimkovice 3:4

SK STAVOS Brno Slatina - BK 1973 Benátky nad Jizerou 5:2

B.O. Chance Ostrava Sportclub - SKB Český Krumlov 6:1

BK Meteor Praha - BA Plzeň 3:4

Konečná tabulka po základní části

1. BK 1973 Benátky nad Jizerou 14 bodů

2. B.O. Chance Ostrava Sportclub 12 bodů

3. BA Plzeň 12 bodů

4. SK STAVOS Brno Slatina 11 bodů

5. BK Meteor Praha 10 bodů

6. BADMINTON FSpS MU 8 bodů

7. TJ Sokol Klimkovice 7 bodů

8. SKB Český Krumlov 0 bodů