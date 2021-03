Zákaz. Sportovat teď můžete už jen sami, ale je tady jedna klička

Nebylo to ono, ale aspoň něco. Ještě minulý týden mohli malí, mladí i amatérští fotbalisté (házenkáři, volejbalisté…) trénovat ve dvojicích. Samozřejmě venku. Nyní už je zapovězeno i to málo. Poslední proticovidová opatření vlády zastavila neprofesionální sport - a to nekompromisně.

Ale amatérští fotbalisté už spolu trénovat nemohou | Foto: Deník/Attila Racek

Od pondělí zažívali sportovci (a rodiče) zmatek. Teď je konečně vyřešen. Ministerstvo zdravotnictví vzkázalo, že sportovat lze jen individuálně (malá finta: lze to i v rámci jedné rodiny). Samozřejmě doma, popřípadě na otevřených venkovních sportovištích. Přítomnost kohokoliv dalšího (třeba trenéra) je ovšem zakázána. Potvrdil se tak výklad nařízení, s nímž přišla Fotbalová asociace České republiky. „Trénovat lze pouze venku, na území obce, kde má sportovec bydliště nebo trvalý pobyt, individuálně nebo se členem domácnosti," uvedl generální sekretář Jan Pauly. Národní sportovní agentura měla od právníků informaci, že je možné dál sportovat ve dvou osobách. Ale na popud úředníků z ministerstva zdravotnictví ve středu uznala, že došlo k omylu. Platí zákaz sportování amatérů (profesionálové v případě negativních testů mohou dál pokračovat v přípravě). „Museli jsme zrušit veškerý tréninkový proces. Vše se přesouvá do domácích podmínek a je to ryze na hráčích a rodičích," prozradil Martin Štěpán, šéftrenér žáků ve fotbalovém klubu z Hradce Králové. „Nám zbývá jediná možnost, a to trénovat on-line. Při tom jsou ale možnosti omezené," zalitoval. Trenér může mimo katastr

Přesto je i tady možná klička. Kouč může dojet za svým svěřencem (a to i mimo katastr svého bydliště), pokud má trenérské řemeslo jako zaměstnání (a může to doložit). Zároveň se ale nesmí tihle dva potkat. Kdybyste tedy viděli halekat někoho přes plot hřiště, nestěžujte si, nevolejte policiii. Nadále platí, že ministerstvo zdravotnictví může povolit sportovní akci či významný zápas. Zelenou dostal například Světový pohár v biatlonu na Vysočině, očekává se výjimka pro zápas Slavie s Glasgow Rangers.