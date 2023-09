/FOTOGALERIE/ 127. ročník závodu Běchovice-Praha skončil podle očekávání. České tituly v silničním běhu na 10 km jsou v držení Martina Zajíce a Terezy Hrochové. Absolutními vítězi se stali Keňané, kteří se do Běchovic jako hosté vrátili po sedmi letech. Nejrychlejší byli Kennedy Kaptila (28:48) a Glorius Jepkiruiová, která vytvořila nový traťový rekord (32:41).

Závod Běchovice-Praha ovládli favorité, spokojeni však byli všichni, kdo tradiční desítku na silnici zvládli. | Foto: Ivana Roháčková

Zajícovi se povedlo zvítězit potřetí v řadě. Zaběhl si osobní rekord 30:06 a navázal na tituly ze závodů na 5000 a 10 000 metrů ze šampionátů na dráze. Hrochová slavila poprvé, i letošní dráhová mistryně ČR na 10 000 metrů si vylepšila osobní maximum na 33:39. V minulých dvou letech doběhla druhá za Moirou Stewartovou, která letos nenastoupila.

Zajíc o dvanáct sekund porazil Vladimíra Marčíka, který dlouho určoval tempo, třetí skončil trojnásobný šampion Jakub Zemaník. „Láďa to pěkně rozběhl, víc než polovinu závodu určoval tempo. Když odjelo auto s Keňany, už jsem se na hodinky nedíval,“ říkal na webu ČAS vítěz, jemuž k hattricku pomohl nástup do hrdlořezského kopce.

Dočká se Hrochová prvního triumfu z Běchovic? Zajíc cílí na vítězný hattrick

„V závěru se mi povedlo tempo udržet. Počasí bylo super, celkově to bylo fajn,“ sdělil atlet Univerzity Brno. „Jsem spokojený, že jsem třikrát vyhrál legendární závod s velkou historií. Byl bych ale radši, kdyby se mistrák konal na rovinaté trati, kde by se dalo běžet rychleji, což by bylo pro všechny výhodnější.“

Vítězka si poprvé pamatuje závěr

V závodě žen doběhla druhá Bára Stýblová, bronzem se na běchovickou trať vrátila po mateřské pauze pětatřicetiletá Simona Vrzalová. Nejspokojenější však byla pochopitelně vítězka. „Závod byl pro mě moc příjemný. Samozřejmě to bolelo, ale běželo se mi dobře,“ vyprávěl členka Škody Plzeň.

Worku králem Birell Grand Prix, Yaremchuk zaběhla v Praze evropský rekord

„Poprvé si pamatuju závěr, ten jsem dřív mívala vždycky v mlze,“ usmívala se. „Běžela jsem s jedním klukem, a to mi hodně pomohlo. Ono je vždycky potřeba myslet na to, že pod Hrdlořezák nesmí člověk přiběhnout úplně vyčerpaný.“

Oba mistři republiky mají v dalších týdnech důležitý běžecký program. Zajíce čeká půlmaraton ve Valencii a Hrochovou maraton ve Frankfurtu nad Mohanem.