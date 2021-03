K přivádění dětí ke sportu je kreativní a svérázný. Když před několika lety organizoval florbalové turnaje, štvalo ho, jak se při něm hádají rodiče malých hráčů. A tak vymyslel „míchačku“, tedy mladé florbalisty pomocí losu poskládal do zcela nových týmů. „Atmosféra na turnajích byla najednou zcela jiná. Děti se musely naučit spolupracovat s úplně jinými spoluhráči, byla taková zábavná simulace pracovního života,“ popisoval s úsměvem Michal Eisenkolb, který vedl mládežnické týmy ve florbalové Spartě.

Triumf ve sportovně-společenské akci Díky, trenére v roce 2015, kde obstál v konkurenci více než 2000 kolegů ze všech možných sportů, ho v jeho filozofii utvrdil. A začal se více věnovat přivádění dětí ke sportu. „Vidím v tom velký smysl, protože sport připraví děti na život a naučí hodnoty fair-play a disciplíny,“ vzkázal Eisenkolb, který založil podcast Trenér dětí, kam si zve například profesionální sportovce. Aktuálně Eisenkolba trápí, že je už několik měsíců zcela zavřený amatérský sport. A tréninky na dálku to rozhodně nezachrání.

„Převažuje názor, že online tréninky už nejsou zajímavé. Začátek je bavil, chodilo tam 20 dětí, všichni si na to těšily. Teď už je to nezajímá. Jsou tím přehlcené. Od rána jsou ve škole na počítači, pak skončí škola a mají zase tréninky přes počítač. A pak si jdou chatovat na mobil s kamarády. Už ani trenéři jim nemají co ukazovat – není jednoduché připravit online trénink pro kolektivní sporty. Z obou stran je velká nechuť k tomu.“

Celá koronavirová situace vede k tomu, že dětem sport začíná čím dál méně chybě. „Dokonce jim začalo vyhovovat, že nemusí chodit do školy. Množí se počet dětí, které zjistí, že jim vyhovuje více ležet na gauči u televize a lenost u nich převládne. Pokud je nevrátíme zpátky ke sportu, bude to mít fatální následky. Vždyť sport učí děti se prosazovat ve světě, věřit si, pracovat v kolektivu. Vede je ke zdravému životnímu stylu,“ uvědomuje si Eisenkolb, který v současné době rovněž připravuje zajímavé pohybové výzvy v rámci projektu Díky za VZPruhu. Ten organizuje Všeobecná zdravotní pojišťovna společně s Díky, trenére. V rámci něho na sociálních sítích VZP každý týden nový trenér představí zajímavou pohybovou aktivitu, kterou musí splnit děti do 15 let. Pokud natočí video a sdílí ho na facebookovém profilu pojišťovny, může od organizátorů dostat věcnou cenu.