Šampionát se odehraje ve dvou areálech, na třech hřištích. Ve Svoboda parku na adrese Dolákova 555 v Bohnicích, druhým areálem je Spectrum Praha na Praze 9. Diváci se mohou těšit na kvalitní softball, skvělou atmosféru, na relaxační zónu, stánky s občerstvením, pro malé dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm i herními prvky. Přáním pořadatelů je, aby návštěvníci strávili v areálu krásný den s aktivitami pro celou rodinu. Samozřejmostí budou komentovaná utkání i tipovací soutěže o ceny.

Mistrovství Evropy juniorek do 18 let se účastní 14 evropských týmů a to Itálie, Česká republika, Holandsko, Německo, Francie, Rusko, Španělsko, Ukrajina, Chorvatsko, Polsko, Izrael, Rakousko, Švédsko a Turecko.

Na tuto akci zve sportovní fanoušky z celé Prahy Tomáš Kusý, předseda SK Joudrs Praha a hlavní trenér reprezentačního týmu juniorek do 18 let v jedné osobě. „Český tým si dal za cíl získat na domácím mistrovství jednu z medailí. Hráčkám, ale i nám, tedy realizačnímu týmu, určitě udělá velkou radost patřičná podporu z hlediště. Tímto tedy zvu všechny, aby se přišli na naše zápasy podívat a vytvořit patřičnou kulisu. Pozvání se ale samozřejmě týká i dalších zajímavých utkání. Národní výběr se bude opírat především o nadhazovačku Kateřinu Kindermannovou, která se mimochodem podílela na loňském extraligovém titulu Joudrs žen A. Reprezentační tým je složený z hráček z celé republiky, přičemž mezi nominovanými bude i několik zástupkyň našeho klubu“, říká Tomáš Kusý.

Jak se na šampionát dostanete?

Svoboda park, Dolákova 555/1, Praha 8 Bohnice – hřiště A, hřiště B

Spectrum Praha, Bratří Venclíků 1140, Praha 9 – hřiště C

Do Svoboda parku na Joudrs je nejlépe využít autobusy MHD č. 200 a 102, kterými se dopravíte do zastávky Sídliště Bohnice (konečná busu 200), odkud je to již jen zhruba sedm minut pěšky ulicí Feřtekovou, až na její konec. V orientaci vám pomohou naváděcí cedule. Na Spectrum Praha nejlepší spojení MHD metro B Rajská zahrada, odkud asi 10 minut pěšky nebo možnost bus č. 181 zastávka Hejtmanská.

Rozpis turnaje a další informace najdete zde.

Vstupenky jsou k dispozici přímo na místě:

Denní 100 Kč

Týdenní (6 dní) 400 Kč

Rodinná denní 200 Kč (2 dospělí + děti 10-18)

Rodinná týdenní 800 Kč (2 dospělí + děti 10-18)

Vozíčkáři s doprovodem 100 Kč

Děti do 10 let zdarma